Западные аналитики включили российскую АПЛ класса "Ясень-М" в топ 10 подводных лодок

К 2025 году гонка морских вооружений переместилась на глубину: крупнейшие державы мира инвестируют в развитие передовых ударных подводных лодок, способных решать задачи от скрытной разведки до нанесения гиперзвуковых ударов по суше. Лидирующими в этом направлении остаются США, Россия и Франция, чьи проекты уже находятся на финальной стадии внедрения или вступили в боевой состав флотов.

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Западные аналитики из Army Recognition опубликовали Топ-10 ударных атомных подводных лодок, число которых вошло семейство российских АПЛ класса "Ясень-М". В своем рейтинге специалисты опирались на ранжировании субмарин по состоянию их боевой готовности, технологическим особенностям и боевым возможностям на середину 2025 года.

В тройке лидеров оказались подводные лодки, включая американскую Virginia Block V, российскую "Ясень-М" и французскую Barracuda.

Атомные подводные лодки — топ 3 2025 года

Virginia Block V — самая мощная ударная субмарина США

Подводные лодки класса Virginia Block V стали самой масштабной модернизацией в истории этого проекта. При подводном водоизмещении свыше 10 200 тонн субмарины оснащаются 25-метровым модулем боевой нагрузки (Virginia Payload Module), позволяющим размещать до 40 крылатых ракет Tomahawk Block V. Это более чем втрое увеличивает ударный потенциал по сравнению с предыдущими версиями.

Подлодки также получили оптоволоконные сонары, фотонические мачты, водометный движитель и возможность развертывания автономных подводных аппаратов.

Срок службы ядерного реактора S9G превышает 30 лет без необходимости замены топлива. Virginia Block V также адаптированы для проведения спецопераций и операций в прибрежных водах.

Основные характеристики АПЛ Virginia. Инфографика Фото: Открытые источники

Уникальное преимущество

Самая высокая ударная мощь среди всех ударных подлодок, сочетающая многозадачность, непревзойденные возможности разведки и наблюдения (ISR) и длительную автономность, что делает субмарину самой боеспособной ударной атомной лодкой (SSN) в мире.

"Ясень-М" — российская многоцелевая АПЛ с гиперзвуковым вооружением

Подводные лодки проекта 885М класса "Ясень-М" являются ответом России на рост напряженности в мировом океане. Их водоизмещение в подводном положении составляет 13 800 тонн. Реактор ОК-650В.02 обеспечивает автономность до 30 лет. Корпус субмарины выполнен с использованием акустической изоляции и прочной стали, что снижает заметность на глубине.

Вооружение включает 32 вертикальные пусковые установки для ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", а также 10 торпедных аппаратов. Это делает "Ясень-М" первой в мире подлодкой, вооруженной гиперзвуковыми ракетами в боевой конфигурации. В сочетании с современным гидроакустическим комплексом МГК-600, лодка оптимизирована для дальнего патрулирования в океане и Арктике.

Основные характеристики АПЛ "Казань" класса "Ясень-М". Инфографика Фото: Открытые источники

Уникальное преимущество

Первая в мире подлодка с боеспособным гиперзвуковым оружием и стратегическим радиусом патрулирования на большой глубине, предоставляющая России универсальную и мощно вооруженную АПЛ, оптимизированную для высокоинтенсивных морских операций.

Barracuda (Suffren) — французская атомная субмарина нового поколения

Французская программа Barracuda стала новым этапом развития подводных сил страны. Первая лодка "Suffren" вошла в строй в 2022 году, вторая — в 2023-м. Данный класс субмарин имеет водоизмещение 5 300 тонн и оснащен реактором K15. Гидроакустический комплекс S-CUBE компании Thales и боевая система SYCOBS обеспечивают высокоточную идентификацию угроз и управление вооружением.

Вооружение включает крылатые ракеты MdCN (дальность более 1000 км), противокорабельные ракеты Exocet SM39 и торпеды F21.

Основные характеристики АПЛ Suffren. Инфографика Фото: AFP

Уникальное преимущество

Единственная европейская ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами стратегической дальности, водометным движителем и полной функциональностью для проведения специальных операций, которая адаптирована для экспедиционных миссий НАТО и в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Еще пять субмарин "Ясень-М": зачем РФ тратит миллиарды на подводный флот, когда воюет на суше

Ранее Фокус перевел статью Питера Сучиу о лучших ударных субмаринах современности. По мнению американского аналитика, лучшими в мире на сегодня считаются пять ударных субмарин: российские подводные лодки класса Sierra-II (проект 945А "Кондор") и класса "Ясень" (проект 885), британские – класса Astute и американские — класса Virginia и Seawolf.