"Адмірал Чабаненко" на межі списання: чи зможе РФ врятувати свої останні великі кораблі

Російські військові кораблі радянської епохи поступово входять у категорію таких, що "потребують модернізації". Простіше кажучи, кораблі стають непридатними й потребують серйозних ремонтних робіт. Поряд з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов" є ще один об'єкт — великий протичовновий корабель (БПК) "Адмірал Чабаненко", який стоїть на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську з 2014 року.

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У 2025 році модернізація великого протичовнового корабля (БПК) "Адмірал Чабаненко" знову відкладається. Незважаючи на раніше озвучені плани завершити ремонт у поточному році, точні терміни виходу корабля на випробування залишаються невідомими. Про це йдеться в матеріалі російської газети "Известия".

Невтішну ситуацію з БПК прокоментував російський військовий аналітик Дмитро Болтенков. За його словами, масштабний ремонт і модернізація корабля спочатку мали на увазі не просто відновлення ресурсу, а глибоку трансформацію корабля, включно зі встановленням сучасного ракетного озброєння, з можливою перекласифікацією на фрегат. Однак на тлі внутрішніх проблем суднобудівної галузі, браку кадрів, недофінансування та обмежених виробничих потужностей плани буксують.

"Не виключено, що на "Чабаненка" може чекати доля "Кузнєцова". Усе залежить від того, як флот вирішить. Консервація — це однозначно списання через кілька років. Потім ним ніхто займатися не буде вже", — вважає Болтенков.

БПК "Адмірал Чабаненко" ВМФ РФ Фото: "Известия"

Капітан першого рангу Василь Дандикін оптимістичніший і називає консервацію малоймовірною, вважаючи, що корабель все ж таки увійде в стрій — можливо, в новій якості. Водночас співробітник РАН Іллі Крамник підтвердив, що 35-й судноремонтний завод, на якому проходить ремонт БПК, "перебуває не в найкращому стані як за своїми виробничими можливостями, так і за управлінням і кадрами".

"Усе це нас підводить до старої й побитої думки, що флотом треба займатися не час від часу, а постійно", — зазначив Крамник.

У чому унікальність БПК "Адмірал Чабаненко"

"Адмірал Чабаненко" — єдиний корабель проєкту 1155.1. Він замислювався як еволюція знаменитої серії 1155 "Удалой", але став жертвою розпаду СРСР і скорочення суднобудівних програм. Закладений 1989 року, він був добудований і прийнятий на озброєння тільки наприкінці 1990-х років.

За проєктом корабель отримав потужний протичовновий ракетно-торпедний комплекс "Водоспад", артилерію АК-130, ЗРК "Кинджал" і протикорабельні ракети П-270 "Москіт". Його авіагрупа включає два вертольоти Ка-27. Передбачалося, що модернізація замінить ракетне озброєння на сучасне, включно з ударними крилатими ракетами з можливістю ураження наземних і морських цілей, уточнили на порталі United24.

Протикорабельна ракета П-270 "Москіт"

Однак унікальність конструкції виявилася двоякою. Модернізація вимагає відтворення та адаптації технологій 80-90-х років, а розробники проєкту давно пішли з галузі. Саме це, за словами Дмитра Болтенкова, стало одним із чинників затяжного ремонту.

Зазначимо, що якщо "Чабаненко" буде списано або залишиться у вічному ремонті, це стане не тільки втратою потенційно боєздатної одиниці, а й симптомом глибинних проблем у російській галузі кораблебудування. В умовах, коли заміна радянської спадщини рухається вкрай повільно, втрата кожного великого корабля виглядає серйозною поразкою ВМФ Росії.

Нагадаємо, про стан російського військового флоту розповів спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, Чорноморський флот РФ тільки за 18 місяців війни втратив понад третину складу станом на початок повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", якому виповнилося 40 років і який брав участь у єдиній бойовій місії, незабаром можуть розпиляти на металолом.