"Адмирал Чабаненко" на грани списания: сможет ли РФ спасти свои последние крупные корабли

Российские военные корабли советской эпохи постепенно входят в категорию “требующих модернизации”. Проще говоря, корабли приходят в негодность и требуют серьезных ремонтных работ. Наряду с авианосцем "Адмирал Кузнецов" есть еще один объект — большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Чабаненко", который стоит на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске с 2014 года.

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В 2025 году модернизация большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Чабаненко" снова откладывается. Несмотря на ранее озвученные планы завершить ремонт в текущем году, точные сроки выхода корабля на испытания остаются неизвестными. Об этом говорится в материале российской газеты "Известия".

Неутешительную ситуацию с БПК прокомментировал российский военный аналитик Дмитрий Болтенков. По его словам, масштабный ремонт и модернизация корабля изначально подразумевали не просто восстановление ресурса, а глубокую трансформацию корабля, включая установку современного ракетного вооружения, с возможной переклассификацией во фрегат. Однако на фоне внутренних проблем судостроительной отрасли, нехватки кадров, недофинансирования и ограниченных производственных мощностей планы буксуют.

"Не исключено, что "Чабаненко" может ждать судьба "Кузнецова", — пояснил эксперт. — Все зависит от того, как флот решит. Консервация — это однозначно списание через несколько лет. Потом им никто заниматься не будет уже", — считает Болтенков.

БПК "Адмирал Чабаненко" ВМФ РФ Фото: "Известия"

Капитан первого ранга Василий Дандыкин более оптимистичен и называет консервацию маловероятной, полагая, что корабль все же войдет в строй — возможно, в новом качестве. В то же время сотрудник РАН Ильи Крамник подтвердил, что 35-й судоремонтный завод, на котором проходит ремонт БПК, "находится не в лучшем состоянии как по своим производственным возможностям, так и по управлению и кадрам".

"Все это нас подводит к старой и избитой мысли, что флотом надо заниматься не время от времени, а постоянно", — отметил Крамник.

В чем уникальность БПК "Адмирал Чабаненко"

"Адмирал Чабаненко" — единственный корабль проекта 1155.1. Он задумывался как эволюция знаменитой серии 1155 "Удалой", но стал жертвой распада СССР и сокращения судостроительных программ. Заложенный в 1989 году, он был достроен и принят на вооружение только в конце 1990-х годов.

По проекту корабль получил мощный противолодочный ракетно-торпедный комплекс "Водопад", артиллерию АК-130, ЗРК "Кинжал" и противокорабельные ракеты П-270 "Москит". Его авиагруппа включает два вертолета Ка-27. Предполагалось, что модернизация заменит ракетное вооружение на современное, включая ударные крылатые ракеты с возможностью поражения наземных и морских целей, уточнили на портале United24.

Противокорабельная ракета П-270 "Москит"

Однако уникальность конструкции оказалась двоякой. Модернизация требует воссоздания и адаптации технологий 80–90-х годов, а разработчики проекта давно ушли из отрасли. Именно это, по словам Дмитрия Болтенкова, стало одним из факторов затяжного ремонта.

Отметим, что если "Чабаненко" будет списан или останется в вечном ремонте, это станет не только потерей потенциально боеспособной единицы, но и симптомом глубинных проблем в российской отрасли кораблестроения. В условиях, когда замена советского наследия движется крайне медленно, потеря каждого крупного корабля выглядит серьезным поражением ВМФ России.

Напомним, о состоянии российского военного флота рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, Черноморский флот РФ только за 18 месяцев войны потерял более трети состава по состоянию на начало полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", которому исполнилось 40 лет и который участвовал в единственной боевой миссии, вскоре могут распилить на металлолом.