Улучшают почти 10 лет: россияне распилят единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", — росСМИ

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", которому исполнилось 40 лет и который участвовал в единственной боевой миссии, вскоре могут распилить на металлолом. Корабль принадлежит Министерству обороны Российской Федерации, которое еще не решило окончательно, что будет делать. При этом эксперты говорят об отсутствии будущего у гигантского авианосца, который можно легко потопить.

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Корабль Военно-морского флота РФ ремонтируется и модернизируется почти десять лет и его, вероятно, ожидает списание и утилизация, сообщило росСМИ "Известия". Российские журналисты выяснили, что ремонт и модернизация флагмана прекратили и, похоже, возобновлять не собираются. Возможные причины решения властей РФ — отсутствие лишних средств, поскольку слишком много уходит на войну в Украине. Еще одна причина — большое количество чрезвычайных ситуаций, которые преследовали крейсер несколько лет подряд.

РоСМИ получило информацию от неназванных источников, которые объяснили, что окончательное решение должно принять Минобороны РФ и Объединенная кораблестроительная корпорация. Когда именно это произойдет, установить не удалось. Между тем опрошенные эксперты согласились, что "Адмирал Кузнецов" морально и технологически устарел, и поэтому вполне логично, что от него избавятся. Относительно строительства нового столь же большого корабля мнения разделились, говорится в статье "Ивестий".

По мнению собеседников медиа, РФ может двигаться в нескольких направлениях.

Отказаться от строительства авианосцев, поскольку они слишком дорогие, большие и их легко потопить. Вместо этого предлагают развивать надводные беспилотники. Москва может построить новые авианосцы. Эксперты напомнили, что наличие этих кораблей прописано в военной доктрине РФ: до 2030 года должно быть два авианосных соединения. Кроме того, авианосцы строит Китай и Индия. При этом считают, что лучше иметь меньшие корабли и учесть недостатки, от которых страдал "Адмирал Кузнецов". Также могут купить китайские самолеты J-35 или создать собственный палубный истребитель Су-75.

"Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации. А "Адмирал Кузнецов", если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать", — привело медиа мнение экс-командующего Тихоокеанским флотом Сергея Аваканца.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" — детали

"Адмирал Кузнецов" — российский авианосец проекта 114.5 "Кречет". "Адмирала Кузнецова" спустили на воду в 1985 году во времена СССР и построен он в Николаеве. Корабль имеет водоизмещение от 43 до 50 тыс. тонн, размеры — длина 304 м, ширина 71 м, осадка 10 м. Экипаж — почти 2 тыс. человек. Вооружение — 20 торпед, пусковые установки "Гранит-НК" (на 12 ракет), четыре вида различных ЗРК. Согласно проекту, авианосец мог вместить 26 МиГ-29К, но фактически нес 10 Су-33, а позже — два МиГ-20Л и четыре вертолета. Единственная боевая миссия — участие в войне в Сирии: с палубы авианосца взлетали самолеты, бомбили противников Башара Асада.

Отметим, Фокус писал о различных инцидентах, связанных с "Адмиралом Кузнецовым". Например, в 2012 году, после боев в Сирии его взяли на буксир, чтобы доставить после ремонта к берегам РФ, потому что сам он плыть не мог. После этого, в 2019 году, произошел пожар на судоремонтном заводе в Мурманске.

Напоминаем, в марте медиа рассказали о новом флагмане Балтийского флота РФ и объяснили, чем он особенный.