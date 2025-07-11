Покращують майже 10 років: росіяни розпиляють єдиний авіаносець "Адмірал Кузнецов", — росЗМІ

Російський авіаносець "Адмірал Кузнецов", якому виповнилось 40 років і який брав участь у єдиній бойовій місії, незабаром можуть розпиляти на брухт. Корабель належить Міністерству оборони Російської Федерації, яке ще не вирішило остаточно, що робитиме. При цьому експерти говорять про відсутність майбутнього у гігантського авіаносця, який можна легко потопити.

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Корабель Військово-морського флоту РФ ремонтується та модернізується майже десять років і його, ймовірно, очікує списання та утилізація, повідомило росЗМІ "Известия". Російські журналісти з'ясували, що ремонт та модернізація флагмана припинили й, схоже, відновлювати не збираються. Можливі причини рішення влади РФ — відсутність зайвих коштів, оскільки надто багато іде на війну в Україні. Ще одна причина — велика кількість надзвичайних ситуацій, які переслідували крейсер кілька років поспіль.

РоЗМІ отримало інформацію від неназваних джерел, які пояснили, що остаточне рішення має прийняти Міноборони РФ та Об'єднана кораблебудівна корпорація. Коли саме це станеться, встановити не вдалось. Тим часом опитані експерти погодились, що "Адмірал Кузнецов" морально та технологічно застарів, і тому цілком логічно, що його позбудуться. Щодо будівництва нового настільки ж великого корабля думки розділились, ідеться у статті "Ивестий".

На думку співрозмовників медіа, РФ може рухатись у кількох напрямках.

Відмовитись від будівництва авіаносців, оскільки вони надто дорогі, великі та їх легко потопити. Натомість пропонують розвивати надводні безпілотники. Москва може збудувати нові авіаносці. Експерти нагадали, що наявність цих кораблів прописана у військовій доктрині РФ: до 2030 року має бути два авіаносних з'єднання. Крім того, такий вид кораблів будує Китай та Індія. При цьому вважають, що краще мати менші кораблі й врахувати недоліки, від яких потерпав "Адмірал Кузнецов". Також можуть купити китайські літаки J-35 або створити власний палубний винищувач Су-75.

"Майбутнє за носіями роботизованих комплексів та непілотованої авіації. А "Адмірал Кузнєцов", якщо буде ухвалено рішення не продовжувати ремонт, залишається лише взяти, розрізати на брухт та утилізувати", — навело медіа думку екскомандувача Тихоокеанським флотом Сергія Аваканця.

Авіаносець "Адмірал Кузнецов" — деталі

"Адмірал Кузнецов" — російський авіаносець проєкту 114.5 "Кречет". "Адмірала Кузнецова" спустили на воду у 1985 років за часів СРСР та збудований він у Миколаєві. Корабель має тоннажність від 43 до 50 тис. тонн, розміри — довжина 304 м, ширина 71 м, осадка 10 м. Екіпаж — майже 2 тис. ос. Озброєння — 20 торпед, пускові установки "Граніт-НК" (на 12 ракет), чотири види різних ЗРК. Згідно з проєктом, авіаносець міг вмістити 26 МіГ-29К, але фактично ніс 10 Су-33, а згодом — два МіГ-20Л та чотири вертольоти. Єдина бойова місія — участь у війні в Сирії: з палуби авіаносця злітали літаки, бомбардували противників Башара Асада.

Зазначимо, Фокус писав про різні інциденти, пов'язані з "Адміралом Кузнецовим". Наприклад, у 2012 році, після боїв у Сирії його взяли на буксир, що доправити після ремонту до берегів РФ, бо сам він плисти не міг. Після цього, у 2019 році, сталась пожежа на судноремонтному заводі в Мурманську.

Нагадуємо, у березні медіа розповіли про новий флагман Балтійського флоту РФ та пояснили, чим він особливий.