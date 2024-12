Символ амбиций Кремля. Жалкая история российского авианосца "Адмирал Кузнецов"

Российский авианосец стал символом амбиций Кремля в области военно-морского флота. Однако "Адмирал Кузнецов" был создан настолько плохо, что россияне не могут на постоянной основе использовать его даже в качестве учебного корабля.

"Адмирал Кузнецов" – это символ амбиций, давно будораживших умы советских и российских военных планировщиков. И это вечное напоминание о том, что России так и не удалось реализовать эти амбиции.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о бесславной истории советского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" стал объектом насмешек современных военно-морских флотов мира, вечным позором российских военных и постоянным напоминанием о том, что конец Советского Союза был поистине бесславным. Однако, несмотря на все это, Москва настаивает на сохранении этого корабля-катастрофы.

Многие задаются вопросом: почему? Почему русские так стремятся сохранить это плавучее напоминание о несчастьях и неудачах последних тридцати лет?

Причины коренятся в последнем десятилетии холодной войны. Военно-морской флот Советского Союза всегда был мощной силой, когда речь шла о подводной войне. Но кроме этого, советский флот славился как региональная сила. Не обладающий авианосцами, советский флот мечтал померяться силами с ВМС США и их огромным флотом авианосцев. Не имея возможности сравниться с американцами по авианосной мощи, советские военные не решались тратить свои ограниченные ресурсы на то, что, скорее всего, окажется бесплодной затеей.

Но к 1980-м годам в стратегическом мышлении советского флота произошли изменения.

Авианосец "Адмирал Кузнецов": негероическая история

Авианосец был впервые заложен в 1982 году, однако его корни можно обнаружить как минимум десятилетием раньше. В то время Советский Союз в целом находился на подъеме. Это была эпоха Леонида Брежнева, и мир казался советской геополитической устрицей, в то время как американцы погрязли в глубокой депрессии после Вьетнама и Уотергейта.

На фоне этих скандалов, неудачного руководства президента Джимми Картера и различных социально-экономических кризисов, поразившими Соединенные Штаты, мало кто в Москве верил, что спустя десятилетие именно их империя рассыплется в прах.

Самолеты на палубе авианосца "Адмирал Кузнецов" Фото: Архивное фото

После того как в течение многих лет Советский Союз отказывался от создания авианосца, он наконец решил построить настоящий авианосец. Цель заключалась в том, чтобы нарастить потенциал и со временем бросить вызов американцам в той сфере, где, по мнению США, они достигли господства.

Учитывая геополитический контекст времени, когда был задуман "Адмирал Кузнецов", можно сказать, что Советы верили, что со временем они смогут победить американцев. Но пусть это послужит уроком для других великих держав, которые полагают, что их нынешняя геополитическая реальность останется такой же десятилетие спустя.

Почти сразу после закладки великого корабля пришлось пойти на компромиссы в его конструкции. Советские технологии не смогли удовлетворить технические требования изначального плана "Адмирала Кузнецова". Существовали реальные технологические ограничения, с которыми столкнулись разработчики, пытаясь создать авианосец, который мог бы соперничать с кораблями ВМС США. СССР хотел, чтобы авианосец проецировал советскую воздушную мощь, а также обеспечивал дополнительный уровень защиты для атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

В условиях соперничества между СССР и НАТО объединенные военно-морские силы альянса НАТО могли преследовать и уничтожать многие советские атомные подводные лодки с помощью современных самолетов противолодочной обороны. Москва надеялась свести на нет эти возможности, развернув поблизости авианосцы, которые могли бы перехватывать эти натовские субмарины с помощью палубной авиации. Но даже палубная авиация не помогла!

К слову, самолеты авианосного базирования, которые разрабатывались для эксплуатации на борту "Адмирала Кузнецова", такие как Як-38 ОКБ Яколева, были крайне неудачными. Они не оправдали возложенных на них надежд и создали для СССР гораздо больше проблем, чем решили. Советские инженеры и летчики признали Як-38 "абсолютно ненадежным в бою".

Таким образом, даже если бы "Адмирал Кузнецов" работал идеально в рамках своих проектных параметров (чего он не смог сделать), даже его собственное воздушное крыло стало бы помехой для его стратегической пользы.

Обход международного права – древняя советская забава

Более того, Советскому Союзу пришлось внести радикальные изменения в проект авианосца, поскольку он намеревался использовать это судно в Черном море. Согласно конвенции Монтре, заключенной между Россией и Турцией, русские не имеют права проводить авианосцы через Босфор.

Поэтому советские разработчики уменьшили первоначальные планы "Адмирала Кузнецова" и переклассифицировали его в "тяжелый авианосный крейсер". Как только начались компромиссы по проекту и его классификации, потенциал авианосца сошел на нет. Когда Советский Союз начал разваливаться, он превратился в огромный бесполезный актив. Однако правительство Российской Федерации, пришедшее на смену Советскому Союзу, не захотело законсервировать судно-катастрофу. Россия продолжала вкладывать хорошие деньги в плохие инвестиции.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" на причале Фото: РИА

Слишком далекая мечта

И причина проста. Это та же самая причина, которая изначально побудила советский флот построить неудачный корабль: русские мечтают стать по-настоящему глобальной военно-морской державой. Россия по-прежнему обладает превосходными подводными силами, и российский флот представляет собой постоянную угрозу для ближнего зарубежья.

Но при этом русским трудно проецировать всеобъемлющую военно-морскую мощь на весь мир так, как это делают американцы и их союзники. Теоретически, поддерживая в рабочем состоянии даже ветхий авианосец, российский флот может отрабатывать достойные операции с авианосцами.

Советский авианосец "Адмирал Кузнецов"

У китайцев это получается лучше

Именно по этой логике китайцы приобрели старый советский авианосец "Варяг" (корабль-сестру "Адмирала Кузнецова"). Однако, в отличие от российского флота, ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) смогли превратить приобретенный ими старый советский авианосец в настоящий учебный корабль для модернизации своего флота и создания жизнеспособных авианосных сил. "Адмирал Кузнецов" настолько стар и плохо построен (и обслужен), что русские даже не могут на постоянной основе использовать его в качестве учебного корабля.

"Адмирал Кузнецов" – это символ тех амбиций, которые долгое время будоражили умы советских и российских военных планировщиков. И это постоянное напоминание о том, что Россия так и не смогла реализовать эти амбиции в полной мере.

Можно было бы подумать, что в Москве уже поняли ошибку и просто сосредоточились на доминировании в ближнем зарубежье с помощью своих замечательных подводных лодок, а не на попытках построить авианосцы, которые никогда не сравнятся с американскими и вскоре в любом случае могут устареть в связи с появлением систем отрицания/отказа в доступе (A2/AD).

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.