Гонялся за людьми: пассажир круизного лайнера устроил хаос на борту "корабля мечты" (видео)

Кристифер Михаил отправился в круиз вместе с семьей и друзьями, чтобы отметить дни рождения и годовщину свадьбы своей жены. Однако поездка была омрачена агрессивным поведением одного из пассажиров.

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Пассажир круизной компании Royal Caribbean устроил переполох на борту судна, которое отправилось из порта Сан-Педро в Энсенаду, Мексика. Инцидент произошел вскоре после начала путешествия, вызвав беспокойство среди отдыхающих. Об этом пишет FOX 11.

Кристифер Михаил, который отправился в круиз вместе с семьей и друзьями, чтобы отпраздновать дни рождения и годовщину свадьбы своей жены, рассказал журналистам, что один из пассажиров начал вести себя агрессивно.

"Джентльмен, который был пьян, сказал, что убьет нас. Он начал гоняться за нами по коридору", — рассказал он.

На кадрах, снятых на мобильный телефон, видно, как разъяренный мужчина пытается выбить дверь в одном из помещений. По словам Кристифера, пассажир также напал на члена экипажа, выкрикивал нецензурные выражения и, предположительно, позволил себе расистские оскорбления.

"Мне стало страшно, я был заперт в коридоре", — добавил Михаил.

Круизная охрана оперативно вмешалась и задержала дебошира, применив пластиковые стяжки и наручники. В результате инцидента путешествие для нарушителя и его семьи было омрачено.

"Он испортил праздник своей семье", — подытожил пострадавший.

Компания Royal Caribbean пока не дала официальных комментариев по инциденту.

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