Ганявся за людьми: пасажир круїзного лайнера влаштував хаос на борту "корабля мрії" (відео)

Крістіфер Міхаїл вирушив у круїз разом із сім'єю та друзями, щоб відзначити дні народження та річницю весілля своєї дружини. Однак поїздка була затьмарена агресивною поведінкою одного з пасажирів.

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Пасажир круїзної компанії Royal Caribbean влаштував переполох на борту судна, яке вирушило з порту Сан-Педро в Енсенаду, Мексика. Інцидент стався незабаром після початку подорожі, викликавши занепокоєння серед відпочивальників. Про це пише FOX 11.

Крістіфер Міхаїл, який вирушив у круїз разом із сім'єю і друзями, щоб відсвяткувати дні народження і річницю весілля своєї дружини, розповів журналістам, що один із пасажирів почав поводитися агресивно.

"Джентльмен, який був п'яний, сказав, що вб'є нас. Він почав ганятися за нами коридором", — розповів він.

На кадрах, знятих на мобільний телефон, видно, як розлючений чоловік намагається вибити двері в одному з приміщень. За словами Крістіфера, пасажир також напав на члена екіпажу, вигукував нецензурні висловлювання і, імовірно, дозволив собі расистські образи.

"Мені стало страшно, я був замкнений у коридорі", — додав Михайло.

Круїзна охорона оперативно втрутилася і затримала бешкетника, застосувавши пластикові стяжки й наручники. Унаслідок інциденту подорож для порушника і його сім'ї було затьмарено.

"Він зіпсував свято своїй родині", — підсумував потерпілий.

Компанія Royal Caribbean поки не дала офіційних коментарів щодо інциденту.

Раніше Фокус повідомляв, один з найвідоміших круїзних лайнерів у світі відправлять на дно. Корабель, який був більшим навіть за знаменитий "Титанік", приймав на борту таких знаменитостей, як Джон Кеннеді, Мерилін Монро, Волт Дісней, Джуді Гарланд і Сальвадор Далі.

Також стало відомо, що дівчина спантеличена тим, що вона знайшла на борту літака. У ролику, що став вірусним, вона показує знахідку, залишену кимось із пасажирів. Користувачі соцмереж швидко почали обговорювати "втрачені крила краси" в коментарях.