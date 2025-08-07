У США заявили про "революційну" модернізацію HIMARS: експерти розкритикували рішення (фото)

США представили новий пакет озброєння для РСЗВ M142 HIMARS — Direct Support Fires Technology (DSFT), покликаний підвищити ефективність системи в умовах прямої вогневої підтримки. У рамках DSFT система HIMARS отримує можливість залпового вогню 30 некерованими 120-мм ракетами замість шести високоточних GMLRS.

Американські розробники з дослідницького центру DEVCOM назвали це рішення революційним, відзначаючи значне підвищення ефективності тактичних вогневих формувань.

"Унікальність ракет і такого підходу полягає в тому, що вони дозволяють швидко завдати масового удару і сконцентрувати вогневу міць в одному місці. Ми будемо використовувати блок з 30 ракет, які будуть запускатися зі швидкістю одна-дві в секунду за допомогою наявної пускової установки. Ця установка сконцентрує удар 30 ракетами, збільшивши здатність придушити оборону противника на конкретній ділянці поля бою", — ідеться в пресрелізі.

РСЗВ з новими 120-мм реактивними снарядами DSFT. Джерело: DEVCOM

Розробники підкреслюють, що DSFT дає змогу застосовувати не тільки осколково-фугасні, а й освітлювальні та димоутворювальні ракети. Ключовою перевагою називають масовість, дешевизну та універсальність — установка сумісна з HIMARS, M270, Mars II та іншими пусковими системами.

Тим часом, по суті, йдеться про рішення, схоже з концепцією радянської 122-мм РСЗВ БМ-21 "Град", яка активно застосовується у війні в Україні обома супротивниками. За словами аналітиків Defense Express, аналогія очевидна: американське рішення являє собою дешевий пакет боєприпасів, орієнтований на ураження площ, а не точкових цілей.

Оглядачі зазначили, що в рамках аналогічних проєктів Пентагон уже шукав рішення на 30 ракет у пакеті з дальністю 30-40 км — що відповідає сучасним боєприпасам до "Граду". Однак у сучасних умовах, як показує досвід війни в Україні, РСЗВ усе частіше стають мішенями для дронів-камікадзе. Це підштовхує США до встановлення антидронових решіток і захисних екранів на пускові установки, що вже стало стандартною практикою в зонах бойових дій.

Контейнер зі 122-мм ракетами DSFT

Але головна відмінність американської розробки — в системах управління вогнем, автоматизації та швидкості перезаряджання, що дає відчутну перевагу над "Градом", попри зовнішню схожість і ідентичну концепцію застосування.

"Нова розробка США хоч і виглядає як регрес до початку холодної війни, на практиці закриває важливу нішу, де потрібно більше вогневої потужності, але при цьому можна обійтися без точності GMLRS", — підсумували в Defense Express.

