В США заявили о "революционной" модернизации HIMARS: эксперты раскритиковали решение (фото)

США представили новый пакет вооружения для РСЗО M142 HIMARS — Direct Support Fires Technology (DSFT), призванный повысить эффективность системы в условиях прямой огневой поддержки. В рамках DSFT система HIMARS получает возможность залпового огня 30 неуправляемыми 120-мм ракетами вместо шести высокоточных GMLRS.

Related video

Американские разработчики из исследовательского центра DEVCOM назвали данное решение революционным, отмечая значительное повышение эффективности тактических огневых формирований.

"Уникальность ракет и такого подхода заключается в том, что они позволяют быстро нанести массовый удар и сконцентрировать огневую мощь в одном месте. Мы будем использовать блок из 30 ракет, которые будут запускаться со скоростью одна-две в секунду с помощью имеющейся в настоящее время пусковой установки. Эта установка сконцентрирует удар 30 ракетами, увеличив способность подавить оборону противника на конкретном участке поля боя", — говорится в пресс-релизе.

РСЗО с новыми 120-мм реактивными снарядами DSFT. Источник: DEVCOM

Разработчики подчеркивают, что DSFT позволяет применять не только осколочно-фугасные, но и осветительные и дымообразующие ракеты. Ключевым преимуществом называют массовость, дешевизну и универсальность — установка совместима с HIMARS, M270, Mars II и другими пусковыми системами.

Между тем по сути, речь идет о решении, схожем с концепцией советской 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", которая активно применяется в войне в Украине обеими враждующими сторонами. По словам аналитиков Defense Express, аналогия очевидна: американское решение представляет собой дешевый пакет боеприпасов, ориентированный на поражение площадей, а не точечных целей.

Обозреватели отметили, что в рамках аналогичных проектов Пентагон уже искал решение на 30 ракет в пакете с дальностью 30–40 км — что соответствует современным боеприпасам к "Граду". Однако в современных условиях, как показывает опыт войны в Украине, РСЗО все чаще становятся мишенями для дронов-камикадзе. Это подталкивает США к установке антидроновых решеток и защитных экранов на пусковые установки, что уже стало стандартной практикой в зонах боевых действий.

Контейнер со 122-мм ракетами DSFT

Но главное отличие американской разработки — в системах управления огнем, автоматизации и быстроте перезарядки, что дает ощутимое превосходство над "Градом", несмотря на внешнее сходство и идентичную концепцию применения.

"Новая разработка США хоть и выглядит как регресс до начала холодной войны, на практике закрывает важную нишу, где требуется больше огневой мощи, но при этом можно обойтись без точности GMLRS", — подытожили в Defense Express.

Напомним, в июле на территории Эстонии состоялись учения с применением систем HIMARS. Выстрелы были произведены на острове Сааремаа — ракеты точно поразили морские цели на расстоянии 15 км.