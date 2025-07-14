В Эстонии испытали системы HIMARS: у Путина уже отреагировали

Первые выстрелы из реактивных систем залпового огня HIMARS были произведены на эстонском острове Сааремаа после четырехмесячной подготовки. Они достигли цели размером с ведро на расстоянии 15 км, которые находились в море.

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Таким образом Эстония, у которой теперь, помимо артиллерии, есть и ракетные войска, усиливает собственную обороноспособность в свете растущих угроз со стороны РФ, передает ERR.

Подполковник Раунo Вийтман дал учениям высокую оценку, назвав их "историческим событием".

"Стреляли наши резервисты, и со всеми проблемами и волнением, возникшем при первом выстреле, мы справились сами", – сказал Вийтман.

В Кремле учения, которые прошли 1 июля, не остались незамеченными. Уже в понедельник, 14 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разразился угрозами.

"Балтика благодаря агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где царит напряженность. Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. Россия это Балтийское государство. То, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является очевидной реальностью", – цитирует слова Пескова "Радио Свобода".

В апреле стало известно, что страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия – спешно укрепляют свои восточные границы, планируя построить около 1000 бетонных бункеров, траншей, противотанковых рвов и складов с боеприпасами.

Однако 10-летний проект по укреплению обороны может быть реализован слишком поздно, считают официальные лица в регионе, опасающиеся, что мирное соглашение в Украине может быстро привлечь внимание Москвы к наиболее уязвимой части восточного фланга НАТО.

Кроме того, Польша и страны Балтии намерены заминировать границы с РФ и Беларусью в рамках программы "Восточный щит". Она запущена в мае 2024 года и предполагает создание оборонительной инфраструктуры вдоль 700-километровой границы с Беларусью и Россией. Бюджет проекта оценивается в 10 миллиардов злотых (около $2,5 миллиарда), а завершение работ намечено на 2028 год.

Ранее Фокус писал, что Эстония строит новый радар ПВО для защиты от РФ.