В Естонії випробували системи HIMARS: у Путіна вже відреагували

Перші постріли з реактивних систем залпового вогню HIMARS були зроблені на естонському острові Сааремаа після чотиримісячної підготовки. Вони досягли цілі розміром із відро на відстані 15 км, які перебували в морі.

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У такий спосіб Естонія, у якої тепер, крім артилерії, є і ракетні війська, посилює власну обороноздатність у світлі зростаючих загроз з боку РФ, передає ERR.

Підполковник Рауно Війтман дав навчанням високу оцінку, назвавши їх "історичною подією".

"Стріляли наші резервісти, і з усіма проблемами і хвилюванням, яке виникло під час першого пострілу, ми впоралися самі", — сказав Війтман.

У Кремлі навчання, які пройшли 1 липня, не залишилися непоміченими. Уже в понеділок, 14 липня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вибухнув погрозами.

"Балтика завдяки агресивній політиці прибережних держав Європи — регіон, де панує напруженість. Росія має намір твердо відстоювати свої законні інтереси в цьому регіоні. Росія це Балтійська держава. Те, що багато країн займаються там провокаційними діями, це теж є очевидною реальністю", — цитує слова Пєскова "Радіо Свобода".

У квітні стало відомо, що країни Балтії — Естонія, Литва і Латвія — спішно зміцнюють свої східні кордони, плануючи збудувати близько 1000 бетонних бункерів, траншей, протитанкових ровів і складів із боєприпасами.

Однак 10-річний проєкт зі зміцнення оборони може бути реалізовано занадто пізно, вважають офіційні особи в регіоні, які побоюються, що мирна угода в Україні може швидко привернути увагу Москви до найуразливішої частини східного флангу НАТО.

Крім того, Польща і країни Балтії мають намір замінувати кордони з РФ і Білоруссю в межах програми "Східний щит". Вона запущена в травні 2024 року і передбачає створення оборонної інфраструктури вздовж 700-кілометрового кордону з Білоруссю і Росією. Бюджет проєкту оцінюють у 10 мільярдів злотих (близько $2,5 мільярда), а завершення робіт заплановано на 2028 рік.

Раніше Фокус писав, що Естонія будує новий радар ППО для захисту від РФ.