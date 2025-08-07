"Фронт існує для якихось інших українців": Луценко висловився про мобілізацію і загрози війни з РФ

Українці в тилу часто не усвідомлюють війну, як найбільшу проблему, а "гіпноз мирного життя дуже потужний". Втім, всі проблеми в тилу дрібні, порівняно з тим, що на Україну насувається з півночі та зі сходу, вважає екснардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко

Росія нав'язала Україні свій спосіб ведення війни — "повзучий наступ", яки призводить до втрати Україною території, сказав Луценко в інтерв'ю hromadske. Тим часом охочих боротися за ці території все менше, вважає екснардеп.

"На фронті відбувається постійне просування ворога, його повзучий наступ. Росіяни нам навʼязали такий тип війни. І ми потрапили в їхню пастку. Росія використовує свою перевагу в людях, чисто бере нас масою. Ми поступово втрачаємо свої території. І я не виключаю, що через деякий час ми будемо мати зовсім інший інформаційний фон, приміром, щодо Покровська і Костянтинівки", — сказав він.

Ігор Луценко служить в ЗСУ

Депутат зауважив, що поступові кількісні зусилля ворога рано чи пізно переходять у якісно нову ситуацію, і рано чи пізно, Україна може втратити не тільки Костянтинівку, але Київ і Львів.

Ігор Луценко говорить, що війна затягується, а Україна до неї не пристосовується, а самі українці не люблять песимістичні прогнози, а тих, хто їх робить, хейтять. Натомість більшої шкоди, на думку екснардепа, завдають саме оптимістичні прогнози, зокрема, з вуст самих військових — бо це працює на те, щоб замовчати негатив у війську, зокрема, немає ротацій на фронті, через що багато хто іде в СЗЧ.

"Я наголошував і наголошую, що жодної стратегії, як виграти війну, у нас немає. Сирський намагався відійти від навʼязаної нам Росією позиційної війни — провів Курську контрнаступальну операцію. Бо він, як і Залужний, розуміє небезпеку позиційної війни, у якій через кількісну перевагу росіяни будуть завжди перемагати. Але для того, щоб вийти за межі цієї тактики, яку нам навʼязали росіяни, нам треба не зусиллями лише головкома щось вирішувати, а зусиллями всієї країни", — сказав військовий.

Він вважає, що Україна має робити ставку на технологічний прорив і виграти у ньому у Росії.

Екснардеп Ігор Луценко на фронті

Ігор Луценко пояснив, що Росія нальотами дронів на українські міста робить їх неперспективними для життя, а Україну непридатною для економічного розвитку, тож відтік громадян за кордон буде тільки збільшуватися.

"Херсон зараз уже в оперативному оточенні fpv-дронами, вони вражають трасу, котра сполучає Херсон з Миколаєвом. Теоретично можна зараз якесь рішення придумати, щоб це змінити, але це буде тимчасовий ефект, якщо не буде фундаментальних рішень. І така ж доля очікує на Харків, Запоріжжя, Дніпро й так далі. Тобто крім повзучого наступу росіян, буде рости ще й сіра зона ураження їхніх дронів, де ЗСУ буде дуже важко діяти", — говорить депутат.

На думку військовослужбовця, у боротьбі з росіянами потрібні зусилля всієї країни, бо, на його думку, українська влада постаралася ізолювати країну, тил від фронту.

"Так, немов фронт існує для якихось інших українців. А треба, щоб військовозобовʼязані в тилу знали, що під час війни в країні воює кожен, що фронт — це перспектива кожного. І нікому не вдасться уникнути мобілізації. Хіба що за віком чи через хворобу. Служити мають усі, але по черзі. І треба, щоб влада починала з себе, щоб кожна людина у владі мала період армійської служби. Пішов, послужив, повернувся — ті ж парламентарі", — вважає депутат.

Ігор Луценко вважає, що треба розробити чіткий алгоритм ротацій, визначити чіткий термін перебування на фронті, щоб люди з тилу знали, на який час ідуть в окопи.

"Нехай людина служить десь півтора року через півтора, умовно кажучи. Тобто хтось заходить, навчається, хтось воює, потім дембельнувся на півтора року, працює за своєю цивільною спеціальністю і потім знову заходить на позиції", — вважає депутат.

Він додав, що люди в тилу часто не усвідомлюють війну, як найбільшу проблему, а "гіпноз мирного життя дуже потужний". Втім, всі проблеми в тилу дрібні, порівняно з тим, що на Україну насувається з півночі та зі сходу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін сподівається, що повзучий наступ на фронті переконає Захід у тому, що перемога Києва недосяжна, тоді як поступки щодо територій кращі, ніж поразка. Для нього будь-яка домовленість про припинення вогню є механізмом підготовки до відновлення атаки в майбутньому.

Також повідомлялося, що колишня стратегічна аналітикиня з питань Росії Ребека Коффлер пояснила, що Китай розглядає війну в Україні як проксі-війну, вигідну перед вторгнення на Тайвань. Пекін утримується від постачання зброї, але відправляє технології подвійного призначення, які допомагають у військовому виробництві, хоч і заперечує це публічно.