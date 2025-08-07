"Фронт существует для каких-то других украинцев": Луценко высказался о мобилизации и угрозах войны с РФ

Украинцы в тылу часто не осознают войну, как самую большую проблему, а "гипноз мирной жизни очень мощный". Впрочем, все проблемы в тылу мелкие, по сравнению с тем, что на Украину надвигается с севера и с востока, считает экс-нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Игорь Луценко

Related video

Россия навязала Украине свой способ ведения войны — "ползучее наступление", которое приводит к потере Украиной территории, сказал Луценко в интервью hromadske. Тем временем желающих бороться за эти территории все меньше, считает экс-нардеп.

"На фронте происходит постоянное продвижение врага, его ползучее наступление. Россияне нам навязали такой тип войны. И мы попали в их ловушку. Россия использует свое преимущество в людях, чисто берет нас массой. Мы постепенно теряем свои территории. И я не исключаю, что через некоторое время мы будем иметь совсем другой информационный фон, например, по Покровску и Константиновке", — сказал он.

Игорь Луценко служит в ВСУ

Депутат отметил, что постепенные количественные усилия врага рано или поздно переходят в качественно новую ситуацию, и рано или поздно, Украина может потерять не только Константиновку, но Киев и Львов.

Игорь Луценко говорит, что война затягивается, а Украина к ней не приспосабливается, а сами украинцы не любят пессимистические прогнозы, а тех, кто их делает, хейтят. Зато больший вред, по мнению экс-нардепа, наносят именно оптимистичные прогнозы, в частности, из уст самих военных — потому что это работает на то, чтобы замолчать негатив в армии, в частности, нет ротаций на фронте, из-за чего многие уходят в СЗЧ.

"Я подчеркивал и подчеркиваю, что никакой стратегии, как выиграть войну, у нас нет. Сырский пытался отойти от навязанной нам Россией позиционной войны — провел Курскую контрнаступательную операцию. Потому что он, как и Залужный, понимает опасность позиционной войны, в которой из-за количественного превосходства россияне будут всегда побеждать. Но для того, чтобы выйти за пределы этой тактики, которую нам навязали россияне, нам надо не усилиями только главкома что-то решать, а усилиями всей страны", — сказал военный.

Он считает, что Украина должна делать ставку на технологический прорыв и выиграть в нем у России.

Экс-нардеп Игорь Луценко на фронте

Игорь Луценко объяснил, что Россия налетами дронов на украинские города делает их неперспективными для жизни, а Украину непригодной для экономического развития, поэтому отток граждан за границу будет только увеличиваться.

"Херсон сейчас уже в оперативном окружении fpv-дронами, они поражают трассу, которая соединяет Херсон с Николаевом. Теоретически можно сейчас какое-то решение придумать, чтобы это изменить, но это будет временный эффект, если не будет фундаментальных решений. И такая же участь ожидает Харьков, Запорожье, Днепр и так далее. То есть кроме ползучего наступления россиян, будет расти еще и серая зона поражения их дронов, где ВСУ будет очень трудно действовать", — говорит депутат.

По мнению военнослужащего, в борьбе с россиянами нужны усилия всей страны, потому что, по его мнению, украинская власть постаралась изолировать страну, тыл от фронта.

"Да, словно фронт существует для каких-то других украинцев. А надо, чтобы военнообязанные в тылу знали, что во время войны в стране воюет каждый, что фронт — это перспектива каждого. И никому не удастся избежать мобилизации. Разве что по возрасту или по болезни. Служить должны все, но по очереди. И надо, чтобы власть начинала с себя, чтобы каждый человек во власти имел период армейской службы. Пошел, послужил, вернулся — те же парламентарии", — считает депутат.

Игорь Луценко считает, что надо разработать четкий алгоритм ротаций, определить четкий срок пребывания на фронте, чтобы люди из тыла знали, на какое время идут в окопы.

"Пусть человек служит где-то полтора года через полтора, условно говоря. То есть кто-то заходит, учится, кто-то воюет, потом дембельнулся на полтора года, работает по своей гражданской специальности и потом снова заходит на позиции", — считает депутат.

Он добавил, что люди в тылу часто не осознают войну, как самую большую проблему, а "гипноз мирной жизни очень мощный". Впрочем, все проблемы в тылу мелкие, по сравнению с тем, что на Украину надвигается с севера и с востока.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин надеется, что ползучее наступление на фронте убедит Запад в том, что победа Киева недостижима, тогда как уступки по территориям лучше, чем поражение. Для него любая договоренность о прекращении огня является механизмом подготовки к возобновлению атаки в будущем.

Также сообщалось, что бывший стратегический аналитик по вопросам России Ребекка Коффлер объяснила, что Китай рассматривает войну в Украине как прокси-войну, выгодную перед вторжением на Тайвань. Пекин воздерживается от поставок оружия, но отправляет технологии двойного назначения, которые помогают в военном производстве, хоть и отрицает это публично.