Спірне рішення: Росія встановила новий "потужніший" двигун на БМП-3 (фото)

Російська державна корпорація "Ростех" заявила про встановлення нового дизельного двигуна УТД-32Т на бойову машину піхоти БМП-3. Новий силовий агрегат розвиває потужність 660 кінських сил — майже на 50% більше порівняно з колишнім двигуном УТД-29Т (450 к.с.).

Створення нової силової установки "підвищеної потужності" вийшло на етап попередніх випробувань дослідних зразків, повідомила 6 серпня пресслужба "Ростех".

"Мотор має збільшений крутний момент і більшу потужність порівняно з попередньою моделлю двигуна для БМП-3", — ідеться в повідомленні.

За інформацією профільних російських ресурсів, новий двигун УТД-32Т був розроблений саме під модернізацію БМП-3 і володіє підвищеною потужністю, зберігаючи при цьому відносно невелику масу. Це дає змогу підтримувати високий рівень питомої потужності навіть під час встановлення додаткових систем, включно з бронею та активним захистом.

Ще 2015 року УТД-32Т розглядали як частину проєкту БМП-3 "Драгун", де необхідність у потужнішому моторі виникла через збільшену масу захищеного корпусу. Пізніше, 2021 року, "Ростех" офіційно підтвердив плани встановлення цього двигуна на серійні БМП-3, а також анонсував впровадження панорамного тепловізійного прицілу командира.

Причини модернізації

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що необхідність заміни двигуна зумовлена різким зростанням маси БМП-3, спричиненим встановленням саморобного бронезахисту — від протикумулятивних екранів і сіток до громіздких конструкцій, які отримали неофіційну назву "цар-мангали". Ці заходи, яких вживають від початку повномасштабного вторгнення, стали стандартною практикою для зниження вразливості машин на передовій.

Однак вага нових конструкцій критично знизила мобільність і динаміку БМП-3 — від самого початку однієї з небагатьох тактичних переваг машини порівняно, наприклад, з американською M2 Bradley. Слабкий двигун перестав справлятися з перевантаженою платформою, що і стало спусковим гачком для реалізації модернізаційного плану.

Також аналітики нагадали, що в поточному конфлікті російські війська використовують БМП-3 не тільки як транспорт піхоти, а й у ролі штурмових машин прямої підтримки. Крім того, були помічені спроби інтеграції міні-БПЛА — за прикладом західних розробок Lynx і Black Hornet — для розвідки та цілевказівки.

Нагадаємо, західні аналітики зазначили, що новітні російські БМП-3 застосовуються на передовій як мобільна артилерія. Теоретично машина має цілком стерпні характеристики, включно з гарматою 2А70 зі скорострільністю 10 пострілів на хвилину, проте вона має слабку броню і непрактичне десантне відділення.