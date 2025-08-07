Спорное решение: Россия установила новый "более мощный" двигатель на БМП-3 (фото)

Российская государственная корпорация «Ростех» заявила об установке нового дизельного двигателя УТД-32Т на боевую машину пехоты БМП-3. Новый силовой агрегат развивает мощность 660 лошадиных сил — почти на 50% больше по сравнению с прежним двигателем УТД-29Т (450 л.с.).

Создание новой силовой установки "повышенной мощности" вышло на этап предварительных испытаний опытных образцов, сообщила 6 августа пресс-служба "Ростеха".

"Мотор обладает увеличенным крутящим моментом и большей мощностью по сравнению с предыдущей моделью двигателя для БМП-3", — говорится в сообщении.

По информации профильных российских ресурсов, новый двигатель УТД-32Т был разработан именно под модернизацию БМП-3 и обладает повышенной мощностью, сохраняя при этом относительно небольшую массу. Это позволяет поддерживать высокий уровень удельной мощности даже при установке дополнительных систем, включая броню и активную защиту.

Еще в 2015 году УТД-32Т рассматривался как часть проекта БМП-3 "Драгун", где необходимость в более мощном моторе возникла из-за увеличенной массы защищенного корпуса. Позднее, в 2021 году, "Ростех" официально подтвердил планы установки этого двигателя на серийные БМП-3, а также анонсировал внедрение панорамного тепловизионного прицела командира.

Двигатель УТД-32Т для бронемашин БМП-3 Фото: Открытые источники

Причины модернизации

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что необходимость замены двигателя обусловлена резким ростом массы БМП-3, вызванным установкой самодельной бронезащиты — от противокумулятивных экранов и сеток до громоздких конструкций, получивших неофициальное название "царь-мангалы". Эти меры, принимаемые с начала полномасштабного вторжения, стали стандартной практикой для снижения уязвимости машин на передовой.

Однако вес новых конструкций критически снизил мобильность и динамику БМП-3 — изначально одного из немногих тактических преимуществ машины по сравнению, например, с американской M2 Bradley. Слабый двигатель перестал справляться с перегруженной платформой, что и стало спусковым крючком для реализации модернизационного плана.

Процесс производства двигателей для российских БМП-3 Фото: topwar.ru

Также аналитики напомнили, что в текущем конфликте российские войска используют БМП-3 не только как транспорт пехоты, но и в роли штурмовых машин прямой поддержки. Кроме того, были замечены попытки интеграции мини-БПЛА — по примеру западных разработок Lynx и Black Hornet — для разведки и целеуказания.

Напомним, западные аналитик отметили, что новейшие российские БМП-3 применяются на передовой в качестве мобильной артиллерии. Теоретически машина обладает вполне сносными характеристиками, включая орудие 2А70 со скорострельностью 10 выстрелов в минуту, однако она обладает слабой броней и непрактичным десантным отделением.