Надійність та комфорт: бійці Нацгвардії порівняли БТР Oncilla з іномаркою (відео)

Бійці 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Хартія" розповіли про переваги бронетранспортера Oncilla, який надійшов на озброєння замість старих радянських моделей. Військові порівнюють його з "іномаркою" за рівнем комфорту та технічними можливостями.

Польський броньовик, що є ліцензійною копією українського "Дозор-Б", вже встиг проявити себе в бойових умовах. Детальніше про бронемашину пишуть оглядачі Defense Express.

Бійці бригади "Хартія" розповіли про бронетранспортер Oncilla

Бійці, які виконують завдання на передовій, хвалять автомобіль за хорошу прохідність, надійність, потужну лебідку і німецький дизельний двигун Deutz, що дає змогу легше впоратися з брудом і пересіченою місцевістю.

"Коли приїжджаємо на позиції, допомагаємо хлопцям висадитися. Працюємо з великокаліберного кулемета, намагаємося максимально завдати шкоди позиціям противника", — розповів навідник машини.

Oncilla оснащена бойовим модулем із 12,7-мм кулеметом НСВТ, сучасними прицілами з тепловізійним режимом, а також REБ-засобами та системою пускових димових гранат "Туча" — для прикриття піхоти під час евакуації та висунення на передову. Особливу увагу викликає система "захисту від дурнів" — джойстик бойового модуля не спрацює випадково, поки оператор повністю не візьме його в руку.

Тим часом броньовик не оснащений противодроновим захистом у вигляді додаткових екранів, хоча можна помітити встановлені засоби РЕБ, що підвищують виживаність техніки в умови масового застосування на передовій безпілотних систем.

За словами одного з бійців, який має досвід водіння на подібній техніці з 2015 року, Oncilla порівняно з іншою аналогічною технікою відчувається "як ніби водиш іномарку".

На закінчення оглядачі зазначили, що хоча в базовій комплектації Oncilla поступається вогневою міццю, наприклад, бойовій машині "Варта-2", існує варіант Oncilla-Shturm із посиленим озброєнням, уже допущений до експлуатації в ЗСУ з листопада 2024 року.

Раніше ми писали, що бронетранспортер Oncilla — це ліцензійна версія української розробки "Дозор-Б", яку виробляють у Польщі на потужностях компанії Mista. Виробником був Львівський бронетанковий завод, а розробником виступало Харківське конструкторське бюро з машинобудування.