Надежность и комфорт: бойцы Нацгвардии сравнили БТР Oncilla с иномаркой (видео)

Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия» рассказали о преимуществах бронетранспортера Oncilla, который поступил на вооружение вместо старых советских моделей. Военные сравнивают его с «иномаркой» по уровню комфорта и техническим возможностям.

Related video

Польский броневик, представляющий собой лицензионную копию украинского "Дозор-Б", уже успел проявить себя в боевых условиях. Детальнее о бронемашине пишут обозреватели Defense Express.

Бойцы бригады "Хартия" рассказали о бронетранспортере Oncilla

Бойцы, выполняющие задачи на передовой, хвалят автомобиль за хорошую проходимость, надежность, мощную лебедку и немецкий дизельный двигатель Deutz, который позволяет легче справляться с грязью и пересеченной местностью.

"Когда приезжаем на позиции, помогаем ребятам высадиться. Работаем из крупнокалиберного пулемета, стараемся максимально нанести урон позициям противника", — рассказал наводчик машины.

Oncilla оснащена боевым модулем с 12,7-мм пулеметом НСВТ, современными прицелами с тепловизионным режимом, а также REБ-средствами и системой пусковых дымовых гранат "Туча" — для прикрытия пехоты при эвакуации и выдвижении на передовую. Особое внимание вызывает система "защиты от дураков" — джойстик боевого модуля не сработает случайно, пока оператор полностью не возьмет его в руку.

Между тем броневик не оснащен противодроновой защитой в виде дополнительных экранов, хотя можно заметить установленные средства РЭБ, повышающие выживаемость техники в условия массового применения на передовой беспилотных систем.

По словам одного из бойцов, имеющего опыт вождения на подобной технике с 2015 года, Oncilla по сравнению с другой аналогичной техникой ощущается "как будто водишь иномарку".

В заключение обозреватели отметили, что хотя в базовой комплектации Oncilla уступает в огневой мощи, к примеру, боевой машине "Варта-2", существует вариант Oncilla-Shturm с усиленным вооружением, уже допущенный к эксплуатации в ВСУ с ноября 2024 года.

Ранее мы писали, что бронетранспортер Oncilla — это лицензионная версия украинской разработки "Дозор-Б", которую производят в Польше на мощностях компании Mista. Производителем был Львовский бронетанковый завод, а разработчиком выступало Харьковское конструкторское бюро по машиностроению.