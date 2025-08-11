Форум "Архіпелаг 2025": у РФ представили нові дрони-перехоплювачі (фото)

У Сколково стартував проектно-освітній інтенсив "Архіпелаг 2025", присвячений розвитку безпілотних авіаційних систем (БАС). У заході взяли участь понад 1200 представників освітніх організацій Росії, деякі з них представили свої рішення в галузі БПЛА.

"Архіпелаг 2025" став ключовою подією Міжнародного форуму "Безпілотні системи: технології майбутнього". За інформацією профільних російських каналів, у рамках форуму було продемонстровано різні російські дрони-перехоплювачі.

"Скворец-ПВО" — оснащений системою захоплення цілі на основі штучного інтелекту та активним перехопленням. Розвиває швидкість до 270 км/год.

Російський дрон "Скворец-ПВО" Фото: Соцсети

Комплекс "Болт" — включає дрон-перехоплювач і радіолокаційну станцію, здатну приймати цілевказівки від сторонніх РЛС. Відрізняється високою маневреністю та автономністю, що дає змогу ефективно боротися з поодинокими і груповими атаками БПЛА, включно з "роєм дронів".

Російський дрон "Болт-ПВО" Фото: Соцсети

"Овод-ПВО" — здатний знищувати дрони кінетичним методом або бойовою частиною. Управління здійснюється в автоматичному режимі, оператор лише задає напрямок і підтверджує ціль. Після захоплення система самостійно наводиться і вражає об'єкт.

Російський дрон "Овод-ПВО" Фото: Соцсети

"Кинжал" (розробка "АСФ-Інновації") — прототип для ближнього кінетичного перехоплення. Призначений для ураження БПЛА на малій висоті за допомогою тарана. Оснащений середньохвильовою інфрачервоною головкою самонаведення, розвиває швидкість до 300 км/год.

Російський дрон "Кинджал" від "АСФ-Інновації" Фото: Соцсети

"Крестник-М" — засіб боротьби з надводними рухомими цілями, здатний запускатися з наземних, повітряних і морських платформ.

Дрон "Хрещеник-М" Фото: Соцсети Російський БПЛА "Крестник-М" Фото: Соцсети

Крім того, фахівці з Центру безпілотних систем і технологій (ЦБСТ) продемонстрували розподілену мережу акустичних датчиків "Цифровой дозор", призначену для виявлення, класифікації, визначення координат, швидкості та напрямку руху безпілотних апаратів.

Ця розробка створюється для підвищення захищеності критично важливих об'єктів і цивільної інфраструктури. Розробники стверджують, що завдяки якійсь "інноваційній архітектурі та спеціальній системі обробки сигналів" їм нібито вдалося значно збільшити дальність і точність виявлення.

"Ми передбачили можливість підключення та об'єднання даних з оптичних систем, радіосканерів і радарів. Такий підхід дає змогу забезпечити більш надійне виявлення і класифікацію БПЛА навіть в умовах активних перешкод", — додали розробники.

Нагадаємо, в інтерв'ю АрміяInfоrm заступник директора виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів про концепцію протидії російським БПЛА типу Shahed. За його словами, головне в цьому не як перехопити дрон, а як зробити логіку використання "шахедів" і подібних БПЛА неефективною.