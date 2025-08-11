Форум "Архипелаг 2025": в РФ представили новые дроны-перехватчики (фото)
В Сколково стартовал проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2025", посвященный развитию беспилотных авиационных систем (БАС). В мероприятии приняли участие более 1200 представителей образовательных организаций России, некоторые из них представили свои решения в области БПЛА.
"Архипелаг 2025" стал ключевым событием Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего". По информации профильных российских каналов, в рамках форума были продемонстрированы различные российские дроны-перехватчики.
"Скворец-ПВО" — оснащен системой захвата цели на основе искусственного интеллекта и активным перехватом. Развивает скорость до 270 км/ч.
Комплекс "Болт" — включает дрон-перехватчик и радиолокационную станцию, способную принимать целеуказания от сторонних РЛС. Отличается высокой маневренностью и автономностью, что позволяет эффективно бороться с одиночными и групповыми атаками БПЛА, включая «рой дронов».
"Овод-ПВО" — способен уничтожать дроны кинетическим методом или боевой частью. Управление осуществляется в автоматическом режиме, оператор лишь задает направление и подтверждает цель. После захвата система самостоятельно наводится и поражает объект.
"Кинжал" (разработка "АСФ-Инновации") — прототип для ближнего кинетического перехвата. Предназначен для поражения БПЛА на малой высоте с помощью тарана. Оснащен средневолновой инфракрасной головкой самонаведения, развивает скорость до 300 км/ч.
"Крестник-М" — средство борьбы с надводными движущимися целями, способное запускаться с наземных, воздушных и морских платформ.
Кроме того, специалисты из Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) продемонстрировали распределенную сеть акустических датчиков «Цифровой дозор», предназначенную для выявления, классификации, определения координат, скорости и направления движения беспилотных аппаратов.
Данная разработка создается для повышения защищенности критически важных объектов и гражданской инфраструктуры. Разработчики утверждают, что благодаря некой “инновационной архитектуре и специальной системе обработки сигналов” им якобы удалось значительно увеличить дальность и точность обнаружения.
"Мы предусмотрели возможность подключения и объединения данных с оптических систем, радиосканеров и радаров. Такой подход позволяет обеспечить более надежное обнаружение и классификацию БПЛА даже в условиях активных помех", — добавили разработчики.
Напомним, в интервью Армия Infоrm заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал о концепции противодействия российским БПЛА типа Shahed. По его словам, главное в этом не как перехватить дрон, а как сделать логику использования "шахедов" и подобных БПЛА неэффективной.