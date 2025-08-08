"Есть интересные подходы и технические находки": как дроны-перехватчики борются с угрозами БпЛА РФ

Авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский объяснил, что для работы дронов-перехватчиков нужен правильный фокус. Главное — не как перехватить дрон, а как сделать логику использования "Шахедов" и подобных БпЛА неэффективной.

Related video

В Украине из-за российских атак БпЛА меняется характер воздушной обороны, рассказал в интервью Армия Infоrm. Дроны-перехватчики охотятся на вражеские "Шахеды", а каждое его уничтожение — это сигнал о технологической зрелости.

По словам авиаэксперта, практика применения FPV-дронов для перехвата российских разведдронов показала свою эффективность и фактически открыла новое направление в противодействии малоскоростным воздушным целям.

"Дроны-перехватчики уже не воспринимаются как "что-то из будущего", а как рабочий инструмент в борьбе с той же угрозой от "Шахедов" или "Орланов", — пояснил он.

Анатолий Храпчинский отметил, что четкой классификации дронов-перехватчиков пока нет, поскольку каждый производитель видит решение по-своему, а военным главное, чтобы они работали, а не соответствовали какой-то формальной схеме.

"Но ключевое теперь — не пропустить момент, когда количество решений превратится в "зоопарк" дронов, с несовместимостью, дублированием и проблемами в логистике. Поэтому вопрос унификации — это то, что должно прийти следующим этапом. На сегодня условно можно говорить о двух основных типах — перехватчики мультикоптерного типа и крылья", — говорит Храпчинский.

Эксперт считает, что в вопросе работы дронов-перехватчиков нужен правильный фокус. Главное — не как перехватить дрон, а чтобы практика использования "Шахедов" и подобных БпЛА стала неэффективной как явление. В частности, можно было бы создать систему противодействия, которая минимизирует результативность самого подхода ВС РФ.

"Пока основной принцип действия дронов-перехватчиков — это физическое уничтожение цели за счет подрыва на сближении, но останавливаться только на этом не стоит. Нужно двигаться в сторону автоматизированных решений, где вместо пилота есть оператор, а вместо ручного управления — система, работающая на основе точных данных о цели: координаты, высота, скорость", — говорит авиаэксперт.

Он считает, что главное — постепенно отходить от ручного пилотирования, поскольку для этого нужен человеческий ресурс и его обучение, которое не всегда можно обеспечить в условиях интенсивной войны.

"Дрон-перехватчик — это лишь один элемент из большого перечня средств, которые мы должны развивать одновременно. Он не заменяет ПВО, авиацию, РЭБ или мобильные огневые группы — он дополняет их, закрывая конкретную нишу. Его роль — работать там, где другие средства или неэффективны, или слишком дороги в использовании. И именно в этой комбинации — в многоуровневом подходе — есть сила", — говорит Анатолий Храпчинский.

Украинские дроны-перехватчики: что известно

Одни из самых эффективных дронов-перехватчиков, которые сбивают 90% "Шахедов" РФ, — это разработка американского бизнесмена по технологиям, инженера программного обеспечения и бывшего CEO Google Эрика Шмидта.

Ранее Одесское конструкторское бюро "Технари" разработало собственный многоразовый реактивный реактивный дрон-перехватчик "Мангуст".

Также не так давно на немецкой выставке LandEuro 2025 был представлен дрон-перехватчик AngryCat от украинской компании Venator Technologies.