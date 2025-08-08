"Є цікаві підходи і технічні знахідки": як дрони-перехоплювачі боряться із загрозами БпЛА РФ

Авіаційний експерт та заступник директора виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський пояснив, що для роботи дронів-перехоплювачів потрібен правильний фокус. Головне — не як перехопити дрон, а як зробити логіку використання "Шахедів" і подібних БпЛА неефективною.

В Україні через російські атаки БпЛА змінюється характер повітряної оборони, розповів в інтерв'ю Армія Infоrm. Дрони-перехоплювачі полюють на ворожі "Шахеди", а кожне його знищення — це сигнал про технологічну зрілість.

Зі слів авіаексперта, практика застосування FPV-дронів для перехоплення російських розвіддронів показала свою ефективність і фактично відкрила новий напрямок у протидії малошвидкісним повітряним цілям.

"Дрони-перехоплювачі вже не сприймаються як "щось із майбутнього", а як робочий інструмент у боротьбі з тією ж загрозою від "Шахедів" чи "Орланів", — пояснив він.

Анатолій Храпчинський зауважив, що чіткої класифікації дронів-перехоплювачів поки немає, оскільки кожен виробник бачить рішення по-своєму, а військовим головне, щоб вони працювали, а не відповідали якійсь формальній схемі.

"Але ключове тепер — не пропустити момент, коли кількість рішень перетвориться на "зоопарк" дронів, із несумісністю, дублюванням і проблемами в логістиці. Тому питання уніфікації — це те, що має прийти наступним етапом. На сьогодні умовно можна говорити про два основні типи — перехоплювачі мультикоптерного типу та крила", — говорить Храпчинський.

Експерт вважає, що в питанні роботи дронів-перехоплювачів потрібен правильний фокус. Головне — не як перехопити дрон, а щоб практика використання "Шахедів" і подібних БпЛА стала неефективною як явище. Зокрема, можна було б створити систему протидії, яка мінімізує результативність самого підходу ЗС РФ.

"Поки що основний принцип дії дронів-перехоплювачів — це фізичне знищення цілі за рахунок підриву на зближенні, але зупинятись лише на цьому не варто. Потрібно рухатися в бік автоматизованих рішень, де замість пілота є оператор, а замість ручного управління — система, що працює на основі точних даних про ціль: координати, висота, швидкість", — говорить авіаексперт.

Він вважає, що головне — поступово відходити від ручного пілотування, оскільки для цього потрібен людський ресурс та його навчання, яке не завжди можна забезпечити в умовах інтенсивної війни.

"Дрон-перехоплювач — це лише один елемент з великого переліку засобів, які ми маємо розвивати одночасно. Він не замінює ППО, авіацію, РЕБ чи мобільні вогневі групи — він доповнює їх, закриваючи конкретну нішу. Його роль — працювати там, де інші засоби або неефективні, або надто дорогі у використанні. І саме в цій комбінації — у багаторівневому підході — є сила", — говорить Анатолій Храпчинський.

Українські дрони-перехоплювачі: що відомо

Одні з найефективніших дронів-перехоплювачів, які збивають 90% "Шахедів" РФ, — це розробка американського бізнесмена із технологій, інженера програмного забезпечення та колишнього CEO Google Еріка Шмідта.

Раніше Одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило власний багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач "Мангуст".

Також не так давно на німецькій виставці LandEuro 2025 було представлено дрон-перехоплювач AngryCat від української компанії Venator Technologies.