"А мій в Азові": новий ролик бригада присвятила бабусям і онукам (відео)

12-та бригада спеціального призначення "Азов" 11 серпня опублікувала новий рекламний ролик із серії "А мій в Азові". Цього разу головними героїнями стали бабусі.

Related video

У відео, яке з'явилося на каналі бригади в YouTube і на сторінках у соцмережах, показано дві черги в поштовому відділенні. Попереду дві бабусі відправляють своїм онукам посилки.

Одна з них журиться, що її онука, який за кордоном, уже півроку не беруть на роботу, бо не знає мови та змушений сидіти вдома. Адреса відправлення — Варшава.

Друга бабуся слухає її, мовчки запаковуючи маскувальну сітку в ящик, і на запитання сусідки: "Ну, а твій де", з тихою гордістю відповідає: "А мій — в Азові!" Жінка просить відправити її посилку до Краматорська.

За їхнім діалогом, притихнувши, спостерігає черга.

"Бабусі мріють, щоб онуки були поруч із ними, час від часу допомагали по господарству і частіше приїжджали в гості. Коли онуки беруть на себе відповідальність за долю країни, бабусі мудро зберігають спокій, бо знають, що так хлопцям буде набагато легше. А ще вони щотижня надсилають баночку варення, домашню випічку та яблука з рідного саду з коротким підписом: "Люблю тебе, рідний". Проста турбота, що промовляє більше, ніж слова", — йдеться у підписі.

"А мій в Азові!": реакція соцмереж

Ролик, як і кілька попередніх, отримав широкий відгук серед користувачів.

"Чекаю на вашу рекламу більше, ніж улюблений серіал", "Азов — найелітніша армія світу", "Багато хто не в Азові, але теми, що порушуються в цьому ролику, стосуються всіх родин наших захисників!", "Плюс у карму тим, хто створив цю "рекламу"", "Азов — честь і совість нашої епохи", — пишуть у коментарях.

Свою думку з приводу серії роликів висловив і старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс. За його словами, рекламна кампанія бригади "Азов" викликала прямо чималу хвилю обговорень у суспільстві.

"Особисто я скажу наступне: якщо будь-яку рекламу після її релізу активно обговорюють у суспільстві, якщо вона на слуху ще й тривалий час (а ця кампанія передбачає серію роликів, і майже кожен, кому вони подобаються, і навіть ті, кому не подобається, — однаково чекатимуть на наступну серію, бо і тим, і іншим буде цікаво, що там буде далі), спрацювала на всі 1000%", — пише він.

Військовослужбовець додав, що якби подібні ролики записала якась ноу-нейм бригада Сухопутних військ — не було б прям такої активності та обговорення:

"Тут справді більшою мірою сприяла поширенню медійна розвиненість і авторитет бригади. Можливо, ці ролики недостатньо донесли соціальний посил, який у них був закладений, але як реклама виправдали себе з головою і змусили всіх обговорювати підрозділ, що я вважаю успішно виконаним завданням".

Фото: Скриншот

Про що попередні ролики "А мій в Азові"

Раніше бригада вже випустила три ролики з цієї серії. У першому, який вийшов 4 серпня, головні героїні — матері та дружини. В однієї син і чоловік залишилися без роботи, але бояться кудись вийти, щоб їх не мобілізували, тоді як в іншої чоловік — в "Азові".

У другій серії глядачі бачать дівчат у салоні краси. Одна з них скаржиться, що не може піти разом із чоловіком до ресторану через страх перед мобілізацією і змушена вирушити туди сама, тоді як друга каже, що збирається з коханим до Італії. Коли її запитують, чи є в нього бронь, вона відповідає: "А мій в Азові".

Особливо зворушило глядачів третє відео, присвячене жінкам-військовослужбовцям, "А моя в Азові". Особливістю його є те, що в ньому знявся батько Ріни Резнік, яка справді служить у цій бригаді бойовим медиком.

Усі ролики знайшли глибокий відгук серед глядачів, у більшості з яких рідні захищають країну на фронті:

"Була якось на манікюрі, то майстриня скаржилася, що працює без вихідних, бо чоловік вдома ховається від ТЦК. А я так спокійно кажу, а мій зараз на фронті, ротація невідомо коли ніким замінити. Це була правда. До кінця процедури була "незручна" тиша", "Азовці — це воїни світла! Син мій, мій хоробрий воїн теж в Азові! Я пишаюся ним! Не ховаю очі, коли хтось запитує", "Спочатку сприйняв відео як пропаганду, але коли зайшов у коментарі, я перед вами всіма матерями, жінками, дітьми, чиї близькі були і є в Азові, стаю на коліна. Дай боже повернутися з полону кожному воїну, залишитися в живих хто в строю, і тих хто віддав життя, щоб їхню жертву ніколи не забули. Дякую Вам усім".

Раніше Фокус писав, що в березні Міноборони опублікувало в TikTok відео, в якому показали, скільки чизбургерів можна купити за 1 мільйон гривень, обіцяних за контракт "18-24". Ця рекламна кампанія викликала хвилю критики серед українців, які сумніваються в правильності такого способу мотивації молоді до служби в армії.