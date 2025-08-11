"А мой в Азове": новый ролик бригада посвятила бабушкам и внукам (видео)

12-я бригада специального назначения "Азов" 11 августа опубликовала новый рекламный ролик из серии "А мой в Азове". В этот раз главными героинями стали бабушки.

В видео, который появился на канале бригады в YouTube и на страницах в соцсетях, показаны две очереди в почтовом отделении. Впереди две бабушки отправляют своим внукам посылки.

Одна из них сокрушается, что ее внука, который за границей, уже полгода не берут на работу, потому что не знает языка и вынужден сидеть дома. Адрес отправления – Варшава.

Вторая бабушка слушает ее, молча упаковывая маскировочную сетку в ящик, и на вопрос соседки "Ну, а твой где", с тихой гордостью отвечает: "А мой – в Азове!" Женщина просит отправить ее посылку в Краматорск.

За их диалогом, притихнув, наблюдает очередь.

"Бабушки мечтают, чтобы внуки были рядом с ними, время от времени помогали по хозяйству и чаще приезжали в гости. Когда внуки берут на себя ответственность за судьбу страны, бабушки мудро сохраняют покой, потому что знают, что так ребятам будет гораздо легче. А еще они еженедельно посылают баночку варенья, домашнюю выпечку и яблоки из родного сада с короткой подписью: "Люблю тебя, родимый". Простая забота, говорящая больше чем слова", – говорится в подписи.

"А мой в Азове!": реакция соцсетей

Ролик, как и несколько предыдущих, получил широкий отзыв среди пользователей.

"Жду вашу рекламу больше чем любимый сериал", "Азов – самая элитная армия мира", "Многие не в Азове, но темы, которые поднимаются в этом ролике, касаются всех семей наших защитников!", "Плюс в карму тем, кто создал эту "рекламу"", "Азов — честь и совесть нашей эпохи", – пишут в комментариях.

Свое мнение по поводу серии роликов высказал и старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс. По его словам, рекламная кампания бригады "Азов" вызвала прямо немалую волну обсуждений в обществе.

"Лично я скажу следующее: если любую рекламу после ее релиза активно обсуждают в обществе, если она на слуху еще и длительное время (а данная кампания предусматривает серию роликов и почти каждый, кому они нравятся и даже те, кому не нравится – все равно будут ждать следующую серию, ибо и тем, и еще будет интересно что там будет дальше, сработала на все 1000%", – пишет он.

Военнослужащий добавил, что если бы подобные ролики записала некая ноу-нейм бригада Сухопутных войск – не было бы прям такой активности и обсуждения:

"Здесь действительно в большей степени способствовала распространению медийная развитость и авторитет бригады. Возможно, эти ролики недостаточно донесли социальный посыл, который в них был заложен, но как реклама оправдали себя с головой и заставили всех обсуждать подразделение, что я считаю успешно выполненным заданием".

Фото: Скриншот

О чем предыдущие ролики "А мой в Азове"

Раньше бригада уже выпустила три ролика из этой серии. В первом, который вышел 4 августа, главные героини – матери и жены. У одной сын и муж остались без работы, но бояться куда-то выйти, чтобы их не мобилизовали, в то время, как у другой муж – в "Азове".

Во второй серии зрители видят девушек к салоне красоты. Одна из них жалуется, что не может пойти вместе с мужем в ресторан по причине страха из-за мобилизации и вынуждена отправиться туда сама, в то время как вторая говорит, что собирается с любимым в Италию. Когда ее спрашивают, есть ли у него бронь, она отвечает: "А мой в Азове".

Особенно тронуло зрителей третье видео, посвященное женщинам-военнослужащим, "А моя в Азове". Особенностью его является то, что в нем снялся отец Рины Резник, которая действительно служит в этой бригаде боевым медиком.

Все ролики нашли глубокий отклик среди зрителей, у большинства из которых родные защищают страну на фронте:

"Была как-то на маникюре, то мастер жаловалась что работает без выходных потому что мужчина дома прячется от ТЦК. А я так спокойно говорю, а мой сейчас на фронте, ротация неизвестно когда никем заменить. Это была правда. До конца процедуры была "неловкая" тишина", "Азовцы –это воины света! Сын мой, мой храбрый воин тоже в Азове! Я горжусь им! Не прячу глаза, когда кто-то спрашивает", "Сначала воспринял видео как пропаганду, но когда зашел в комментарии я перед вами всеми матерями, женщинами, детьми которых близкие были и есть в Азове, стаю на колени. Дай боже вернуться из плена каждому воину, остаться в живых кто в строю, и тех кто отдал жизнь, чтобы их жертву никогда не забыли. Благодарю Вас всех".

Ранее Фокус писал, что в марте Минобороны опубликовало в TikTok видео, в котором показали, сколько чизбургеров можно купить за 1 миллион гривен, обещанных за контракт "18-24". Эта рекламная кампания вызвала волну критики среди украинцев, которые сомневаются в правильности такого способа мотивации молодежи к службе в армии.