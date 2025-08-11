Китай розгорнув п'ять криголамів біля Аляски для спостереження за США: американці відреагували

Китай направив до берегів Аляски одразу п'ять криголамів, що стало безпрецедентною подією — це практично у два з половиною рази більше, ніж здатна одночасно вивести в регіон уся Берегова охорона США. У відповідь американські військові організували цілодобове спостереження за суднами.

У Беринговому морі 5 серпня було виявлено два дослідницькі судна — Ji Di та Zhong Shan Da Xue Ji Di, а вже наступного дня одне з них перемістилося в Чукотське море, за Полярне коло. Про це повідомляє портал The War Zone. Ще наприкінці липня криголам Xue Long 2 перебував за 466 кілометрів від Аляски. Решта суден поки що офіційно не ідентифіковані.

Інцидент привернув увагу Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD) і Північного командування США (NORTHCOM), які продовжують відстежувати ситуацію. Військові зазначили, що китайські кораблі перебувають у міжнародних водах і прямої загрози не становлять, проте їх ретельно відстежують у рамках операцій із захисту арктичного регіону. Для цього було залучено літак C-130J Hercules і катер USCGC Waesche.

За даними Берегової охорони, причини посиленої активності китайських криголамів залишаються незрозумілими. Однак експерти пов'язують їхню появу з таненням арктичних льодів і відкриттям нових судноплавних маршрутів, що робить регіон ключовим для торгівлі, видобутку ресурсів і військової стратегії.

Китайський криголам Xue Long 2

Відставання США в галузі криголамів

Західні аналітики у зв'язку з інцидентом зазначають, що за кількістю криголамів Сполучені Штати серйозно поступаються Китаю і Росії. На озброєнні американської берегової охорони зараз лише два судна, здатних працювати в полярних умовах: Polar Star і Healy, причому в цьому регіоні працює тільки другий.

Американський криголам Healy

Китай же має щонайменше п'ять криголамів, а Росія — кілька десятків, включно з атомними. Така диспропорція посилює стурбованість Вашингтона, особливо на тлі танення льодів і відкриття нових судноплавних маршрутів.

Відставання посилюється тим, що США не будували нових криголамів майже 50 років: перший новий криголам класу Polar Security Cutter мали здати 2024 року, але терміни зсунулися щонайменше до 2029-го. Для посилення можливостей у регіоні американці вводять у дію третій криголам — CGC Storis, куплений на відкритому ринку і модернізований для арктичних операцій.

Для подолання дефіциту було запущено проєкт Icebreaker Collaboration Effort (ICE Pact) за участю Канади та Фінляндії. Угода передбачає спільне виробництво, обмін технологіями та запрошення союзників до закупівлі криголамів, побудованих на корабельнях трьох країн.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року група кораблів берегової охорони Китаю та російських кораблів здійснила свій перший вихід у Північний Льодовитий океан для спільного патрулювання. Арктичний патруль перевірив готовність суден до виконання місій у нових умовах.