Китай развернул пять ледоколов у Аляски для наблюдения за США: американцы отреагировали

Китай направил к берегам Аляски сразу пять ледоколов, что стало беспрецедентным событием — это практически в два с половиной раза больше, чем способна одновременно вывести в регион вся Береговая охрана США. В ответ американские военные организовали круглосуточное наблюдение за судами.

В Беринговом море 5 августа были обнаружены два исследовательских судна — Ji Di и Zhong Shan Da Xue Ji Di, а уже на следующий день одно из них переместилось в Чукотское море, за Полярный круг. Об этом сообщает портал The War Zone. Еще в конце июля ледокол Xue Long 2 находился в 466 километрах от Аляски. Остальные суда пока официально не идентифицированы.

Инцидент привлек внимание Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) и Северного командования США (NORTHCOM), которые продолжают отслеживать ситуацию. Военные отметили, что китайские корабли находятся в международных водах и прямой угрозы не представляют, однако тщательно отслеживаются в рамках операций по защите арктического региона. Для этого были задействованы самолет C-130J Hercules и катер USCGC Waesche.

По данным Береговой охраны, причины усиленной активности китайских ледоколов остаются неясными. Однако эксперты связывают их появление с таянием арктических льдов и открытием новых судоходных маршрутов, что делает регион ключевым для торговли, добычи ресурсов и военной стратегии.

Китайский ледокол Xue Long 2 Фото: the war zone

Отставание США в области ледоколов

Западные аналитики в связи с инцидентом отмечают, что по числу ледоколов Соединенные Штаты серьезно уступают Китаю и России. На вооружении американской береговой охраны сейчас лишь два судна, способных работать в полярных условиях: Polar Star и Healy, причем в этом регионе работает только второй.

Американский ледокол Healy Фото: the war zone

Китай же располагает как минимум пятью ледоколами, а Россия — несколькими десятками, включая атомные. Такая диспропорция усиливает обеспокоенность Вашингтона, особенно на фоне таяния льдов и открытия новых судоходных маршрутов.

Отставание усугубляется тем, что США не строили новых ледоколов почти 50 лет: первый новый ледокол класса Polar Security Cutter должны были сдать в 2024 году, но сроки сдвинулись минимум до 2029-го. Для усиления возможностей в регионе американцы вводят в строй третий ледокол — CGC Storis, купленный на открытом рынке и модернизированный для арктических операций.

Для преодоления дефицита был запущен проект Icebreaker Collaboration Effort (ICE Pact) с участием Канады и Финляндии. Соглашение предусматривает совместное производство, обмен технологиями и приглашение союзников к закупке ледоколов, построенных на верфях трех стран.

Напомним, в октябре 2024 группа кораблей береговой охраны Китая и российских кораблей совершила свой первый выход в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования. Арктический патруль проверил готовность судов к выполнению миссий в новых условиях.