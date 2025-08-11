Українські чоловіки намагалися масового прорвати кордон: 19 осіб затримано (відео)

Одразу 19 військовозобов'язаних намагалися прорватися через кордон зі Словаччиною, однак їхнім планам завадили прикордонники.

Вражаюча група порушників потрапила на відеокамери прикордонників Чопського загону поблизу села Палло Ужгородської області, повідомляє ДПСУ.

На затримання виїхала група реагування підрозділу та оперативні співробітники. Спочатку силовики затримали 18 порушників, а згодом — ще одного, який трохи відстав від групи.

Як можна побачити на опублікованому прикордонниками записі, "ухилянти" бігли до кордону.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, а також організаторів переправлення, після чого порушників, яких доставили до підрозділу, притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Румунією прикордонники виявили новий спосіб переправлення "ухилянтів". Батько і син далекобійники намагалися перевезти трьох чоловіків, які сховалися в шахтах телескопічних гідроциліндрів, що піднімають причіп.

Такий спосіб був доволі ризикований для життя, проте чоловіків це не зупинило. За те, щоб покинути в такий спосіб територію України, кожен із них був готовий заплатити по $8000.

Ми також розповідали, що український співак Міша Крупін, який добровільно мобілізувався торік, публічно написав, що негативно ставиться до чоловіків, які уникають армії, тому "з радістю" став би працівником ТЦК.