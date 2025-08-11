Украинские мужчины пытались массового прорвать границу: 19 человек задержаны (видео)

Сразу 19 военнообязанных пытались прорваться через границу со Словакией, однако их планам помешали пограничники.

Впечатляющая группа нарушителей попала на видеокамеры пограничников Чопского отряда вблизи села Палло Ужгородской области, сообщает ГПСУ.

На задержание выехала группа реагирования подразделения и оперативные сотрудники. Сначала силовики задержали 18 нарушителей, а впоследствии – еще одного, который немного отстал от группы.

Как можно увидеть на опубликованной пограничниками записи, "уклонисты" бежали к границе.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, а также организаторов переправки, после чего нарушителей, которых доставили в подразделение, привлекут к ответственности.

Напомним, ранее на границе с Румынией пограничники обнаружили новый способ переправки "уклонистов". Отец и сын дальнобойщики пытались перевезти троих мужчин, которые спрятались в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп.

Такой способ был довольно рискованный для жизни, однако мужчин это не остановило. За то, чтобы покинуть подобным образом территорию Украины, каждый из них был готов заплатить по $8000.

Мы также рассказывали, что украинский певец Миша Крупин, который добровольно мобилизовался в прошлом году, публично написал, что негативно относится к мужчинам, которые избегают армии, поэтому "с радостью" стал бы работником ТЦК.