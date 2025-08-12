Головна загроза РФ і Китаю: який вигляд має зсередини найпотужніший авіаносець Британії (фото)

Величезний авіаносець "Принц Уельський" водотоннажністю 65 000 тонн з палубою завдовжки понад 270 метрів, його кораблі супроводу та винищувачі F-35 разом становлять неймовірну бойову міць.

"Коли мова заходить про вираження британської військової гордості, ніщо не справляється з цим завданням так, як HMS Prince of Wales", — зазначає Девід Патрікаракос, журналіст Daily Mail, якому пощастило побувати на капітанському містку авіаносця, який називають "британським "левіафаном" на честь міфічного морського чудовиська.

Прибуття "Принца Уельського" до Австралії

Він розповів, що на льотній палубі "Принца Уельського" стоїть ціла низка винищувачів F-35, відомі своїми можливостями "короткого зльоту і вертикальної посадки", які можуть вражати цілі на суходолі та на морі, використовуючи цілий арсенал вогневої могутності, до якого входять ракети Sidewinder для повітряного бою і 100-кілограмові бомби Spear для наземних атак.

Обслуговує авіаносець команда з 1600 осіб, включно з повним льотним складом, королівською морською піхотою і, за необхідності, біженцями.

Тож це справжнє плавуче місто, яке може долати 800 кілометрів на день. Ширина його польотної палуби становить 70 метрів, а довжина — 280 метрів — достатньо місця для трьох футбольних полів, а в сховищах можна розмістити 45-денний запас продовольства.

Злітна палуба авіаносця Фото: Royal Navy

На палубі можна розмістити 36 літаків F-35B і чотири вертольоти Merlin. Кожен авіаносець класу "Королева Єлизавета" здатний здійснювати 72 вильоти на день (з можливістю збільшення протягом обмеженого часу), а два підйомники здатні підняти чотири винищувачі F-35 з ангара на льотну палубу всього за 60 секунд. Літаки злітають із шестиметрової рампи (відомої як "трамплін") у кінці льотної палуби.

Зліт винищувача з палуби авіаносця Фото: Royal Navy

Зараз Prince of Wales стоїть у порту Дарвіна на півночі Австралії, де бере участь у навчаннях "Талісман Сейбр", покликаних продемонструвати Китаю і Північній Кореї міць НАТО.

У маневрах задіяно понад 35 000 військовослужбовців із 19 країн, що робить їх найбільшими військовими навчаннями, які коли-небудь проводилися в Австралії.

Міністр оборони Джон Хілі чітко дає зрозуміти, наскільки важливими є ці навчання: "Це перший візит британського авіаносця до Австралії з 1997 року. І це важливий день у глобальному контексті. В умовах зростаючих загроз союзники відіграють важливу роль, і зміцнення нашого глибокого союзу з Австралією зараз як ніколи важливе".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зазначив, що тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні, розташовано "це критично важливий театр" для ймовірних військових дій. Усі впевнені, що якщо найближчими роками вибухне велика світова війна, цей регіон стане ключовим полем битви.

"Принц Уельський" біля берегів Японії

Китай уже кидає виклик США в боротьбі за світову гегемонію, а це насамперед означає домінування в тому, що він вважає своїм "заднім двором". Багато хто вважає, що китайський лідер Сі Цзіньпін почне вторгнення на Тайвань 2027 року, приурочивши його до 100-річчя заснування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). І для "Принца Уельського" в такому разі знайдеться робота.

Але Девід Патрікаракос зазначає, що хоча HMS Prince of Wales справляє враження, він наголошує на тому, що величезні авіаносці можуть бути вразливими для безпілотних технологій, подібних до тих, які він сам бачив в Україні, і нагадує, що країна без флоту знищила Чорноморський флот Росії.

Втім, в ангарі авіаносця є і дрони, великі, як літаки, а також невеликі австралійські безпілотники D40, які можна запускати вручну або за допомогою гранатомета.

Нагадаємо, у червні Китай відправив до Тихого океану близько 100 кораблів, включно зі своїм найновішим і найстарішим авіаносцями, які курсували біля берегів Японії. Новітній авіаносець "Фуцзянь" тільки ввели в експлуатацію.

Також Фокус писав про китайські рої дронів, які можуть знищити американські авіаносці.