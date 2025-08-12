Главная угроза РФ и Китаю: как выглядит изнутри мощнейший авианосец Британии (фото)

Огромный авианосец "Принц Уэльский" водоизмещением 65 000 тонн с палубой длиной более 270 метров, его корабли сопровождения и истребители F-35 вместе составляют невероятную боевую мощь.

"Когда речь заходит о выражении британской военной гордости, ничто не справляется с этой задачей так, как HMS Prince of Wales", — отмечает Дэвид Патрикаракос, журналист Daily Mail, которому посчастливилось побывать на капитанском мостике авианосца, который называют "британским "левиафаном" в честь мифического морского чудовища.

Прибытие "Принца Уэльского" в Австралию

Он рассказал, что на летной палубе "Принца Уэльского" стоит целый ряд истребителей F-35, известные своими возможностями "короткого взлета и вертикальной посадки", которые могут поражать цели на суше и на море, используя целый арсенал огневой мощи, в который входят ракеты Sidewinder для воздушного боя и 100-килограммовые бомбы Spear для наземных атак.

Обслуживает авианосец команда из 1600 человек, включая полный летный состав, королевскую морскую пехоту и, при необходимости, беженцев.

Так что это настоящий плавучий город, который может преодолевать 800 километров в день. Ширина его полетной палубы составляет 70 метров, а длина — 280 метров — достаточно места для трех футбольных полей, а в хранилищах можно разместить 45-дневный запас продовольствия.

Взлетная палуба авианосца Фото: Royal Navy

На палубе можно разместить 36 самолетов F-35B и четыре вертолета Merlin. Каждый авианосец класса "Королева Елизавета" способен совершать 72 вылета в день (с возможностью увеличения в течение ограниченного времени), а два подъемника способны поднять четыре истребителя F-35 из ангара на летную палубу всего за 60 секунд. Самолеты взлетают с шестиметровой рампы (известной как "трамплин") в конце летной палубы.

Взлет истребителя с палубы авианосца Фото: Royal Navy

Сейчас Prince of Wales стоит в порту Дарвина на севере Австралии, где принимает участие в учениях "Талисман Сейбр", которые призваны продемонстрировать Китаю и Северной Корее мощь НАТО.

В маневрах задействовано более 35 000 военнослужащих из 19 стран, что делает их крупнейшими военными учениями, когда-либо проводившимися в Австралии.

Министр обороны Джон Хили четко дает понять, насколько важны эти учения: "Это первый визит британского авианосца в Австралию с 1997 года. И это важный день в глобальном контексте. В условиях растущих угроз союзники играют важную роль, и укрепление нашего глубокого союза с Австралией сейчас как никогда важно".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отметил, что здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе, находится "это критически важный театр" для вероятных военных действий. Все уверены, что если в ближайшие годы разразится крупная мировая война, этот регион станет ключевым полем битвы.

"Принц Уэльский" у берегов Японии

Китай уже бросает вызов США в борьбе за мировую гегемонию, а это, прежде всего, означает доминирование в том, что он считает своим "задним двором". Многие считают, что китайский лидер Си Цзиньпин начнет вторжение на Тайвань в 2027 году, приурочив его к 100-летию основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). И для "Принца Уэльского" в таком случае найдется работа.

Но Дэвид Патрикаракос отмечает, что хотя HMS Prince of Wales производит впечатление, он отмечает, что огромные авианосцы могут быть уязвимы для беспилотных технологий, подобных тем, что он сам видел в Украине и напоминает, что страна без флота уничтожила Черноморский флот России.

Впрочем, в ангаре авианосца есть и дроны, большие, как самолеты, а также небольшие австралийские беспилотники D40, которые можно запускать вручную или с помощью гранатомета.

Напомним, в июне Китай отправил в Тихий океан около 100 кораблей, включая свой новейший и старейший авианосцы, которые курсировали у берегов Японии. Новейший авианосец "Фуцзянь" только ввели в эксплуатацию.

Также Фокус писал о китайских роях дронов, которые могут уничтожить американские авианосцы.