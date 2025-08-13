Китайські сили "прогнали" американський есмінець у спірних водах: ВМС США відреагували

У Південнокитайському морі загострилася ситуація навколо рифа Скарборо. У середу 13 серпня китайські військові заявили, що відстежили й "прогнали" американський есмінець USS Higgins, який, за їхнім твердженням, увійшов в акваторію без дозволу Пекіна.

За словами представників Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), дії США нібито серйозно порушили суверенітет і безпеку Китаю і "підірвали мир і стабільність у регіоні", повідомляє агентство Reuters. Військові КНР наголосили, що мають намір підтримувати постійну високу готовність.

Вашингтон, своєю чергою, відкинув звинувачення китайських військових. У ВМС США заявили, що претензії Китаю є неправдивими", а дії есмінця відповідали нормам міжнародного права і були спрямовані на захист свободи судноплавства.

"Сполучені Штати захищають своє право літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволено міжнародним правом, як це зробив тут USS Higgins. Ніщо з того, що говорить Китай, не відлякає нас", — наголосили в американському командуванні.

Контекст конфлікту навколо рифа Скарборо

Журналісти зазначають, що інцидент став першою відомою за шість років операцією США поблизу рифа Скарборо, який є одним із ключових джерел напруженості в Південнокитайському морі. Цей стратегічний коридор забезпечує щорічну морську торгівлю на суму понад 3 трлн доларів. Китай претендує майже на всю акваторію регіону, де перетинаються економічні зони Брунею, Індонезії, Малайзії, Філіппін і В'єтнаму.

Крім того, риф Скарборо перебуває під особливою увагою у зв'язку з частими інцидентами між суднами різних країн. Цього тижня філіппінська берегова охорона повідомила про зіткнення двох китайських суден, які, за її даними, намагалися повністю заблокувати доступ до рифу. Раніше китайська сторона заявила, що вжила "необхідних заходів" для вигнання філіппінських кораблів.

Карта Південно-Китайського моря Фото: DW

Слід зазначити, що 2016 року міжнародний арбітражний суд у Гаазі ухвалив, що територіальні претензії Пекіна, засновані на історичних картах, не мають юридичної сили.

На думку трибуналу, Китай не має "історичного" права на природні ресурси в зоні "дев'ятипунктирної лінії". Також суд постановив, що жоден з островів і рифів в архіпелазі Спратлі не є ексклюзивною економічною зоною Китаю, однак Пекін цього рішення не визнає.

