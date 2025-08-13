Китайские силы "прогнали" американский эсминец в спорных водах: ВМС США отреагировали

В Южно-Китайском море обострилась ситуация вокруг рифа Скарборо. В среду 13 августа китайские военные заявили, что отследили и «прогнали» американский эсминец USS Higgins, который, по их утверждению, вошел в акваторию без разрешения Пекина.

Related video

По словам представителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), действия США якобы серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая и "подорвали мир и стабильность в регионе", сообщает агентство Reuters. Военные КНР подчеркнули, что намерены поддерживать постоянную высокую готовность.

Вашингтон, в свою очередь, отверг обвинения китайских военных. В ВМС США заявили, что претензии Китая является ложны", а действия эсминца соответствовали нормам международного права и были направлены на защиту свободы судоходства.

"Соединенные Штаты защищают свое право летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом, как это сделал здесь USS Higgins. Ничто из того, что говорит Китай, не отпугнет нас", — подчеркнули в американском командовании.

Контекст конфликта вокруг рифа Скарборо

Журналисты отмечают, что инцидент стал первой известной за шесть лет операцией США вблизи рифа Скарборо, который является одним из ключевых источников напряженности в Южно-Китайском море. Этот стратегический коридор обеспечивает ежегодную морскую торговлю на сумму более 3 трлн долларов. Китай претендует почти на всю акваторию региона, где пересекаются экономические зоны Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Вьетнама.

Кроме того, риф Скарборо находится под особым вниманием в связи с частыми инцидентами между судами различных стран. На этой неделе филиппинская береговая охрана сообщила о столкновении двух китайских судов, которые, по ее данным, пытались полностью заблокировать доступ к рифу. Ранее китайская сторона заявила, что приняла "необходимые меры" для изгнания филиппинских кораблей.

Карта Южно-Китайского моря Фото: DW

Следует отметить, что в 2016 году международный арбитражный суд в Гааге постановил, что территориальные претензии Пекина, основанные на исторических картах, не имеют юридической силы.

По мнению трибунала, Китай не имеет "исторического" права на природные ресурсы в зоне "девятипунктирной линии". Также суд постановил, что ни один из островов и рифов в архипелаге Спратли не является эксклюзивной экономической зоной Китая, однако Пекин это решение не признает.

Ранее Фокус перевел статью о том, как искусственный интеллект существенно изменит ландшафт безопасности в море в Индо-Тихоокеанском регионе. По мнению сотрудника Корейского аналитического института обороны Джихуна Ю, системы с ИИ смогут в режиме реального времени следить за стратегическими узловыми точками, такими как Малаккский пролив, Тайваньский пролив или Южно-Китайское море.