Китайцы пытались протаранить филиппинский катер, но врезались в собственный корабль (видео)

Инцидент в Южно-Китайском море попал на видео. Катер Береговой охраны Филиппин едва не попал под таран корабля ВМС Китая. Но им удалось ускользнуть, а китайцы протаранили свое же судно поддержки.

Related video

Китайские суда столкнулись, преследуя филиппинский катер Береговой охраны в Южно-Китайском море. Видео погони и столкновения опубликовала Береговая охрана Филиппин.

Китайцы пытались протаранить корабль Филиппин, но промахнулись

Инцидент произошел 11 августа недалеко от спорного рифа Скарборо, когда филиппинская береговая охрана сопровождала суда, раздававшие гуманитарную помощь рыбакам в этом районе, сообщил в своем заявлении пресс-секретарь коммодор Джей Тарриэла.

На видео, опубликованном Манилой, видно, как корабль Береговой охраны Китая и гораздо более крупное судно с бортовым номером 164 столкнулись с громким грохотом.

"Корабль Береговой охраны Китая CCG 3104, преследовавший на высокой скорости филиппинский корабль береговой охраны BRP Suluan, совершил рискованный маневр с правого борта филиппинского судна, что привело к столкновению с военным кораблем ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая)", — сказал Тарриэла.

По его словам, китайцы обливали филиппинский корабль из водометов, но когда произошло столкновение, они предложили помощь китайцам, но не получили ответа.

По его словам и это подтверждают фото с места события, корабль береговой охраны Китая получил значительные повреждения: вся носовая часть разрушена.

Интересно, что в Береговой охране Китая признались , что их корабли столкнулись, но не сообщили никаких подробностей.

Филлипинская береговая охрана опубликовала видео инцидента

"Береговая охрана Китая приняла необходимые меры в соответствии с законом, включая мониторинг, давление извне, блокирование и контроль филиппинских судов, чтобы оттеснить их", — говорится в заявлении представителя Береговой охраны Китая Гань Юя.

Это столкновение является последним в серии столкновений между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море.

Более 60% мировой морской торговли проходит через спорный водный путь. И Китай не прекращает попытки вытеснить филлипинские суда из этого региона.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил, что патрульные корабли страны "продолжат присутствовать" в этом районе для защиты, а также для осуществления суверенных прав Манилы на то, что она считает частью своей территории.

Отмель Скарборо — треугольная цепь рифов и скал — стала очагом напряженности между странами с тех пор, как Китай захватил ее у Филиппин в 2012 году.

Напомним, возле Тайваня, который Китай считает своей территорией, наблюдается рекордный всплеск активности армии КНР. В воздухе фиксировали 38 вылетов истребителей, бомбардировщиков и самолетов поддержки. А тайваньские военные 8 августа к 6:00 часов по местному времени заметили шесть судов и четыре корабля ВМС и Береговой охраны Китая.

Фокус ранее писал, что Россия может поддержать Китай в нападении на Тайвань и одновременно пойти войной на страны НАТО. Москва и Пекин опасно сблизились в военном плане.