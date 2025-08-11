Китайцы пытались протаранить филиппинский катер, но врезались в собственный корабль (видео)
Инцидент в Южно-Китайском море попал на видео. Катер Береговой охраны Филиппин едва не попал под таран корабля ВМС Китая. Но им удалось ускользнуть, а китайцы протаранили свое же судно поддержки.
Китайские суда столкнулись, преследуя филиппинский катер Береговой охраны в Южно-Китайском море. Видео погони и столкновения опубликовала Береговая охрана Филиппин.
Инцидент произошел 11 августа недалеко от спорного рифа Скарборо, когда филиппинская береговая охрана сопровождала суда, раздававшие гуманитарную помощь рыбакам в этом районе, сообщил в своем заявлении пресс-секретарь коммодор Джей Тарриэла.
На видео, опубликованном Манилой, видно, как корабль Береговой охраны Китая и гораздо более крупное судно с бортовым номером 164 столкнулись с громким грохотом.
"Корабль Береговой охраны Китая CCG 3104, преследовавший на высокой скорости филиппинский корабль береговой охраны BRP Suluan, совершил рискованный маневр с правого борта филиппинского судна, что привело к столкновению с военным кораблем ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая)", — сказал Тарриэла.
По его словам, китайцы обливали филиппинский корабль из водометов, но когда произошло столкновение, они предложили помощь китайцам, но не получили ответа.
По его словам и это подтверждают фото с места события, корабль береговой охраны Китая получил значительные повреждения: вся носовая часть разрушена.
Интересно, что в Береговой охране Китая признались , что их корабли столкнулись, но не сообщили никаких подробностей.
"Береговая охрана Китая приняла необходимые меры в соответствии с законом, включая мониторинг, давление извне, блокирование и контроль филиппинских судов, чтобы оттеснить их", — говорится в заявлении представителя Береговой охраны Китая Гань Юя.
Это столкновение является последним в серии столкновений между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море.
Более 60% мировой морской торговли проходит через спорный водный путь. И Китай не прекращает попытки вытеснить филлипинские суда из этого региона.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил, что патрульные корабли страны "продолжат присутствовать" в этом районе для защиты, а также для осуществления суверенных прав Манилы на то, что она считает частью своей территории.
Отмель Скарборо — треугольная цепь рифов и скал — стала очагом напряженности между странами с тех пор, как Китай захватил ее у Филиппин в 2012 году.
Напомним, возле Тайваня, который Китай считает своей территорией, наблюдается рекордный всплеск активности армии КНР. В воздухе фиксировали 38 вылетов истребителей, бомбардировщиков и самолетов поддержки. А тайваньские военные 8 августа к 6:00 часов по местному времени заметили шесть судов и четыре корабля ВМС и Береговой охраны Китая.
Фокус ранее писал, что Россия может поддержать Китай в нападении на Тайвань и одновременно пойти войной на страны НАТО. Москва и Пекин опасно сблизились в военном плане.