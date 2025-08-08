Китай "давит" на Тайвань военным контингентом: возле острова фиксировали 57 самолетов и 10 кораблей

Возле Тайваня наблюдается рекордный всплеск активности армии Китая. В воздухе фиксировали 38 вылетов истребителей, бомбардировщиков и самолетов поддержки.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) увеличивает присутствие возле острова. Министерство обороны Тайваня фиксирует на 8 августа 57 самолетов и 10 кораблей.

Тайваньские военные 8 августа к 6:00 часов по местному времени заметили шесть судов и четыре корабля ВМС и Береговой охраны Китая.

Также наблюдаются 38 вылетов китайских истребителей, бомбардировщиков, самолетов поддержки и беспилотников. Все они пересекли срединную линию Тайваньского пролива, границу между Китаем и островом.

В заявлении подчеркивается, что воздушные средства вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зону ПВО Тайваня.

Вооруженные силы Тайваня следят за ситуацией на море

Вооруженные силы Тайваня следят за ситуацией и реагируют соответствующим образом, отметили в министерстве.

Пекин в последние месяцы увеличивает количество истребителей и военных кораблей вокруг Тайваня в подтверждение своих притязаний на независимость острова. Тайбэй отвергает.

В апреле Тайвань зафиксировал суммарно 76 китайских самолетов и 15 военных кораблей вблизи острова, когда Пекин проводил учения с боевыми стрельбами.

Фокус ранее писал, что Россия может поддержать Китай в нападении на Тайвань и одновременно пойти войной на страны НАТО. Москва и Пекин опасно сблизились в военном плане.

Военные эксперты прогнозировали вторжение Китая на Тайвань в 2027 году. Тайбэй продлил срок призыва до 1 года и увеличил оборонный бюджет.