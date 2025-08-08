Китай "тисне" на Тайвань військовим контингентом: біля острова фіксували 57 літаків і 10 кораблів

Біля Тайваню спостерігається рекордний сплеск активності армії Китаю. У повітрі фіксували 38 вильотів винищувачів, бомбардувальників і літаків підтримки.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) збільшує присутність біля острова. Міністерство оборони Тайваню фіксує на 8 серпня 57 літаків і 10 кораблів.

Тайванські військові 8 серпня до 6:00 години за місцевим часом помітили шість суден і чотири кораблі ВМС і Берегової охорони Китаю.

Також спостерігаються 38 вильотів китайських винищувачів, бомбардувальників, літаків підтримки та безпілотників. Усі вони перетнули серединну лінію Тайванської протоки, кордон між Китаєм та островом.

У заяві підкреслюється, що повітряні засоби увійшли в північну, центральну, південно-західну і східну зону ППО Тайваню.

Збройні сили Тайваню стежать за ситуацією на морі

Збройні сили Тайваню стежать за ситуацією і реагують відповідним чином, зазначили в міністерстві.

Пекін останніми місяцями збільшує кількість винищувачів і військових кораблів навколо Тайваню на підтвердження своїх домагань на незалежність острова. Тайбей відкидає.

У квітні Тайвань зафіксував сумарно 76 китайських літаків і 15 військових кораблів поблизу острова, коли Пекін проводив навчання з бойовими стрільбами.

Фокус раніше писав, що Росія може підтримати Китай у нападі на Тайвань і одночасно піти війною на країни НАТО. Москва і Пекін небезпечно зблизилися у військовому плані.

Військові експерти прогнозували вторгнення Китаю на Тайвань у 2027 році. Тайбей продовжив термін призову до 1 року і збільшив оборонний бюджет.