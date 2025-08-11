Китайці намагалися протаранити філіппінський катер, але врізалися у власний корабель (відео)

Інцидент у Південно-Китайському морі потрапив на відео. Катер Берегової охорони Філіппін ледь не потрапив під таран корабля ВМС Китаю. Але їм вдалося вислизнути, а китайці протаранили своє ж судно підтримки.

Китайські судна зіткнулися, переслідуючи філіппінський катер Берегової охорони в Південно-Китайському морі. Відео погоні і зіткнення опублікувала Берегова охорона Філіппін.

Китайці намагалися протаранити корабель Філіппін, але промахнулися

Інцидент стався 11 серпня недалеко від спірного рифа Скарборо, коли філіппінська берегова охорона супроводжувала судна, що роздавали гуманітарну допомогу рибалкам у цьому районі, повідомив у своїй заяві прессекретар коммодор Джей Тарріела.

На відео, опублікованому Манілою, видно, як корабель Берегової охорони Китаю і набагато більше судно з бортовим номером 164 зіткнулися з гучним гуркотом.

"Корабель Берегової охорони Китаю CCG 3104, який переслідував на високій швидкості філіппінський корабель берегової охорони BRP Suluan, здійснив ризикований маневр із правого борту філіппінського судна, що призвело до зіткнення з військовим кораблем ВМС НВАК (Народно-визвольної армії Китаю)", — сказав Тарріела.

За його словами, китайці обливали філіппінський корабель із водометів, але коли сталося зіткнення, вони запропонували допомогу китайцям, проте не отримали відповіді.

За його словами, і це підтверджують фото з місця події, корабель берегової охорони Китаю зазнав значних пошкоджень: вся носова частина зруйнована.

Цікаво, що в Береговій охороні Китаю зізналися, що їхні кораблі зіткнулися, але не повідомили жодних подробиць.

Філліпінська берегова охорона опублікувала відео інциденту

"Берегова охорона Китаю вжила необхідних заходів відповідно до закону, включно з моніторингом, тиском ззовні, блокуванням і контролем філіппінських суден, щоб відтіснити їх", — йдеться в заяві представника Берегової охорони Китаю Гань Юя.

Це зіткнення є останнім у серії зіткнень між Китаєм і Філіппінами в Південно-Китайському морі.

Понад 60% світової морської торгівлі проходить через спірний водний шлях. І Китай не припиняє спроб витіснити філіппінські судна з цього регіону.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос заявив, що патрульні кораблі країни "продовжать бути присутніми" в цьому районі для захисту, а також для здійснення суверенних прав Маніли на те, що вона вважає частиною своєї території.

Мілина Скарборо — трикутний ланцюг рифів і скель — стала осередком напруженості між країнами відтоді, як Китай захопив її у Філіппін 2012 року.

Нагадаємо, біля Тайваню, який Китай вважає своєю територією, спостерігається рекордний сплеск активності армії КНР. У повітрі фіксували 38 вильотів винищувачів, бомбардувальників і літаків підтримки. А тайванські військові 8 серпня до 6:00 години за місцевим часом помітили шість суден і чотири кораблі ВМС і Берегової охорони Китаю.

Фокус раніше писав, що Росія може підтримати Китай у нападі на Тайвань і одночасно піти війною на країни НАТО. Москва і Пекін небезпечно зблизилися у військовому плані.