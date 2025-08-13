Ветеран АТО воював за РФ і здався в полон: у соцмережах не повірили в історію військового

Павло Пшеничний після потрапляння в полон розповів, що росіяни його змусили підписати контракт зі ЗС РФ. Однак думки коментаторів у соцмережах розділилися.

В YouTube під інтерв'ю полоненого журналістці hromadske всього за день після публікації набралося понад 450 коментарів. Серед тих, хто відписався, є багато тих, хто захищає Павла, інші ж розповідають несподівані речі про нього. Фокус, не висловлюючи своєї суб'єктивної думки, пропонує ознайомитися з тим, що пишуть після перегляду відео.

Інтерв'ю з Павлом Пшеничним

"У його шкурі ніхто не був, у кожного своя історія, своя ситуація. І хто знає, як би ми вчинили в цьому конкретному випадку. Життя його не щадило. А що стосується його алкогольної залежності, то нічого дивного, у нас таких індивідуумів багато! Тож здоров'я цій людині і надалі здорового глузду", "Тут у коментарях читаю багато осуду щодо цього хлопця. Мовляв, бухарик і таке інше... Цікаво, хто-небудь хотів би повторити його життєвий шлях???? У цій людині більше благородства, ніж у наших політиках... Я не засуджую цього хлопця. Не знаю, як би склалося в когось у такій ситуації. Здоров'я йому і його сім'ї", "Усі такі коментарі дурні й осудливі. Той, хто їх пише, ви самі не бачили того, що бачила ця людина! Яке ви маєте право його судити?" — зазначають одні.

Інші ставлять історію Пшеничного за приклад тим, хто не бажає боронити свою землю і намагаються втекти від ТЦК або виїхати геть. Мовляв, якщо РФ окупує більше територій, така ж доля чекає й на інших чоловіків. Користувачі впевнені, що там про їхнє бажання воювати ніхто не питатиме.

"Думаю, це побачать ті, хто ховається під спідницями і скиглить "а чому я, а не поліція, прокурори, ТЦК, пожежні тощо?!"... Як п...ри прийдуть — всі ви будете під стволами. А потім спробуєте їм ці запитання ставити...", "Це відео потрібно подивитися тим бабкам-верещалкам під ТЦК. Нехай дізнаються, що чекає їх самих, їхніх чоловіків, їхніх дітей під окупацією".

Однак найбільш різкими коментарями відзначилася категорія тих, хто стверджує, що особисто знає цю людину.

"А чому ж ти, Паша, не розповів, як у перший тиждень повномасштабного вторгнення займався мародерством? Як наші хлопці з громади прив'язали тебе до стовпа з табличкою "мародер"?" — каже користувач під ніком Elesha.

Один із коментаторів навіть додав, що особисто примотував чоловіка до стовпа на автостанції.

"А нічого, що він мародерствував у перші дні окупації", "Усіх учасників АТО насамперед ліквідували, а з ним бесіди проводили. Суцільна брехня. Це персонаж із російської казки: "что воля, что неволя, все равно", "Ага, а його дружина від початку окупації розводила наших людей на гроші, під приводом нестачі грошей для виїзду з окупації. А потім говорила, що це вже якийсь регіон р*шки і їм по барабану. Хорошу картинку зробили, але потрібно копнути глибше", "Це мій сусід, з першого дня почав співпрацювати з орками, його дружина Юля з перших днів обманювала волонтерів, просила гроші на виїзд з окупації, а самі ці гроші пропивали. Всю двоповерхівку тримав у страху своїм собакою, і думав, що закон йому не писаний. Ах так, ще сидів у в'язниці за те, що перерізав горло таксисту", — розповідають треті.

На прохання інших користувачів надати пруфи або докази на ці факти зазвичай таких немає.

У коментарі прийшла і жінка, яка назвалася дружиною полоненого. Вона написала з акаунта Павла:

"Це мій чоловік, скажіть, як він вийде на зв'язок, коли з ним можна поговорити, що тепер робити? У нас маленька донька, вона питає, де тато, як можна зв'язатися хоч на хвилину".

Їй порадили звернутися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, Павло Пшеничний потрапив у полон на Покровському напрямку. Він воював в АТО і навіть став героєм новинного сюжету у 2019-му. Отримавши важке поранення, Павло повернувся в рідні місця на лівому березі херсонської області. У нього є дружина та маленька донька.

Після окупації його змусили підписати контракт зі ЗС РФ і відправили в посадку, де Пшеничний і був полонений українськими воїнами.

Раніше Фокус писав, що в Україні ліквідували воєнкора РФ, який хвалився стратами полонених ЗСУ.