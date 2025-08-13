Ветеран АТО воевал за РФ и сдался в плен: в соцсетях не поверили в историю военного

Павел Пшеничный после попадания в плен рассказал, что россияне его вынудили подписать контракт с ВС РФ. Однако мнения комментаторов в соцсетях разделились.

В YouTube под интервью пленного журналистке hromadske всего за день после публикации набралось более 450 комментариев. Среди тех, кто отписался, есть многие, которые защищают Павла, другие же рассказывают неожиданные вещи о нем. Фокус, не выражая своего субъективного мнения, предлагает ознакомиться с тем, что пишут после просмотра видео.

Интервью с Павлом Пшеничным

"В его шкуре никто не был, у каждого своя история, своя ситуация. И кто знает, как бы мы поступили в этом конкретном случае. Жизнь его не щадила. А что касается его алкогольной зависимости, то ничего удивительного, у нас таких индивидуумов много! Так что здоровья этому человеку и в дальнейшем здравого ума", "Здесь в комментариях читаю много осуждения в отношении этого парня. Мол, бухарик и все такое… Интересно, кто-нибудь хотел бы повторить его жизненный путь??? В этом человеке больше благородства, чем в наших политиках… Я не осуждаю этого парня. Не знаю, как бы сложилось у кого-то в такой ситуации. Здоровья ему и его семье", "Все такие комментарии глупы и осуждающие. Тот, кто их пишет, вы сами не видели того, что видел этот человек! Какое вы имеете право его судить?" – отмечают одни.

Другие ставят историю Пшеничного в пример тем, кто не желает защищать свою землю и пытаются сбежать от ТЦК или уехать прочь. Мол, если РФ оккупирует больше территорий, такая же судьба ждет и других мужчин. Пользователи уверены, что там об их желании воевать никто спрашивать не будет.

"Думаю, это увидят те, кто прячется под юбками и скулит "а почему я, а не полиция, прокуроры, тцк, пожарные и т.д.?!"… Как п…ры придут — все вы будете под стволами. А потом попробуете им эти вопросы задавать…", "Это видео нужно посмотреть тем бабкам-верещалкам под ТЦК. Пусть узнают, что ждет их самих, их мужей, их детей под оккупацией".

Однако наиболее резкими комментариями отметилась категория тех, кто утверждает, что лично знает этого человека.

"А почему же ты, Паша, не рассказал, как в первую неделю полномасштабного вторжения занимался мародерством? Как наши ребята из общины привязали тебя к столбу с табличкой "мародер"?" – говорит пользователь под ником Elesha.

Один из комментаторов даже добавил, что лично приматывал мужчину к столбу на автостанции.

"А ничего, что он мародерил в первые дни оккупации", "Всех участников АТО в первую очередь ликвидировали, а с ним беседы проводили. Сплошная ложь. Это персонаж из русской сказки: "что воля, что неволя, все равно", "Ага, а его жена с начала оккупации разводила наших людей на деньги, под предлогом нехватки денег для выезда из оккупации. А потом говорила, что это уже какой-то регион р*шки и им по барабану. Хорошую картинку сделали, но нужно копнуть глубже", "Это мой сосед, с первого дня начал сотрудничать с орками, его жена Юля с первых дней обманывала волонтеров, просила деньги на выезд из оккупации, а сами эти деньги пропивали. Всю двухэтажку держал в страхе своей собакой, и думал, что закон ему не писан. Ах да, еще сидел в тюрьме за то, что перерезал горло таксисту", – рассказывают третьи.

На просьбу других пользователей предоставить пруфы или доказательства на эти факты как правило таковых нет.

В комментарии пришла и женщина, которая назвалась женой пленного. Она написала с аккаунта Павла:

"Это мой муж, скажите, как он выйдет на связь, когда с ним можно поговорить, что теперь делать? У нас маленькая дочь, она спрашивает, где папа, как можно связаться хоть на минуту".

Ей посоветовали обратиться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, Павел Пшеничный попал в плен на Покровском направлении. Он воевал в АТО и даже стал героем новостного сюжета в 2019-м. Получив тяжелое ранение, Павел вернулся в родные места на левом берегу херсонской области. У него есть жена и маленькая дочь.

После оккупации его заставили подписать контракт с ВС РФ и отправили в посадку, где Пшеничный и был пленен украинскими воинами.

