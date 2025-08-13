Нелюдські умови: інструктор ЗСУ назвав головні проблеми з полігонами

Багато учасників бойових дій, які можуть ділитися своїм досвідом як інструктори для новобранців і тих, хто служить уже давно, не хочуть переходити на цю посаду через відсутність елементарних умов для навчання.

Related video

Умови на полігонах жахливі і нелюдські, розповів в інтерв'ю "Донбас. Реалії" інструктор із тактичної медицини та домедичної підготовки Сава Чуйков.

За його словами, наприклад, на полігонах банально немає туалетів, і військовослужбовці змушені ходити у своїх справах у посадку, в ліс тощо.

"Немає навчальних класів. Ми дуже часто проводимо більш розширені курси для бойових медиків, і це — приміщення, зроблене з фанери, картону і профнастилу, яке на сонці нагрівається до +80 градусів. Ніяк неможливо це провітрювати. Взимку там холодно, неможливо перебувати. Кран із водою знаходиться за кілометр від цієї точки, провести воду ніяк неможливо, тільки потрібно пішки туди йти. Туалет знаходиться 300 метрів від тебе. Тобі потрібно зробити перерву, але ти не встигнеш сходити за цю перерву в туалет, тому що інші люди теж не встигнуть", — пояснив військовий.

Він також підкреслив, що облаштування полігонів — ще й питання безпеки.

"Мають бути укриття, мають бути підземні укриття, підземні навчальні класи, укріплення. Зараз дуже багато часу втрачається для того, щоб бігти в укриття під час кожної тривоги".

Чуйков каже, що є в армії і багато інших "цікавих організаційних рішень, які пахнуть совком". Усе це, впевнений він, потрібно міняти ідейно і кардинально.

Гість студії додав, сьогодні в армії є дуже багато класних фахівців із величезним досвідом, які не можуть його передати іншим через проблеми з комунікацією.

Вихід із цієї ситуації — не лише професійна підготовка, а й необхідність навчання комунікації з людьми, щоб військові могли організувати навчальний процес, слухати й чути інших, говорити.

Одне з головних завдань, на думку бойового медика, — виправлення ситуації із забезпеченням інструкторів.

"Оскільки є класні бійці, які класні інструктори, але вони не хочуть переходити на посади інструкторів, тому що забезпечення інструктора менше, ніж бійця, який бере участь у бойових діях. Він не отримує доплати за бойові, і ніхто не мотивований бути інструктором", — пояснив Чуйков.

За його словами, робота з людьми — це досить складно.

"Морально це часто складніше, ніж бути в бойовому підрозділі. Багато піхотинців, які переходять на роль інструктора, з часом кажуть, що хочуть назад на бойові, бо "плавиться кукуха". Треба створювати умови для навчання", — наголосив він.

Раніше Фокус писав, що Сирський запропонував заховати військові полігони під землею.

Ми також писали про удар ЗС РФ по полігону в Кропивницькому, внаслідок якого загинули 12 іноземних добровольців.