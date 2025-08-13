Нечеловеческие условия: инструктор ВСУ назвал главные проблемы с полигонами

Многие участники боевых действий, которые могут делиться своим опытом в качестве инструкторов для новобранцев и тех, кто служит уже давно, не хотят переходить на эту должность из-за отсутствия элементарных условий для обучения.

Условия на полигонах ужасные и нечеловеческие, рассказал в интервью "Донбасс. Реалии" инструктор по тактической медицине и домедицинской подготовке Сава Чуйков.

По его словам, к примеру, на полигонах банально нет туалетов, и военнослужащие вынуждены ходить по своим делам в посадку, в лес и так далее.

"Нет учебных классов. Мы очень часто проводим более расширенные курсы для боевых медиков, и это – помещение, сделанное из фанеры, картона и профнастила, которое на солнце нагревается до +80 градусов. Никак невозможно это проветривать. Зимой там холодно, невозможно находиться. Кран с водой находится в километре от этой точки, провести воду никак невозможно, только нужно пешком туда идти. Туалет находится 300 метров от тебя. Тебе нужно сделать перерыв, но ты не успеешь сходить за этот перерыв в туалет, потому что другие люди тоже не успеют", – объяснил военный.

Он также подчеркнул, что обустройство полигонов – еще и вопрос безопасности.

"Должны быть укрытия, должны быть подземные укрытия, подземные учебные классы, укрепления. Сейчас очень много времени теряется для того, чтобы бежать в укрытие во время каждой тревоги".

Чуйков говорит, что есть в армии и много других "интересных организационных решений, которые попахивают совком". Все это, уверен он, нужно менять идейно и кардинально.

Гость студии добавил, сегодня в армии есть очень много классных специалистов с огромным опытом, которые не могут его передать другим из-за проблем с коммуникацией.

Выход из этой ситуации – не только профессиональная подготовка, но и необходимость обучения коммуникации с людьми, чтобы военные могли организовать учебный процесс, слушать и слышать других, говорить.

Одна из главных задач, по мнению боевого медика, – исправление ситуации с обеспечением инструкторов.

"Поскольку есть классные бойцы, которые классные инструктора, но они не хотят переходить на должности инструкторов, потому что обеспечение инструктора меньше, чем бойца, который принимает участие в боевых действиях. Он не получает доплаты за боевые, и никто не мотивирован быть инструктором", – объяснил Чуйков.

По его словам, работа с людьми – это довольно сложно.

"Морально это часто сложнее, чем быть в боевом подразделении. Многие пехотинцы, которые переходят на роль инструктора, со временем говорят, что хотят обратно на боевые, потому что "плавится кукуха". Надо создавать условия для обучения", – подчеркнул он.

