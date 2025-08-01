Военные полигоны под землей: что предлагает Сырский и удастся ли "спрятать" обучение военных

После атак дронов и ракет на полигоны, Главнокомандующий ВСУ предложил проводить обучение военных под землю. Эксперты говорят: нужны не только укрытия, но и дисциплина и противодействие разведывательным БПЛА. Фокус выяснил, насколько реалистично создать подземные полигоны, сколько это будет стоить и какие вызовы стоят перед армией.

Related video

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что учения ВСУ нужно максимально проводить под землей для безопасности.

Он подчеркнул важность неукоснительного соблюдения требований безопасности на полигонах и в учебных центрах, чтобы минимизировать риски для личного состава.

"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", — подчеркнул Сырский.

Фокус разбирался в целесообразности и возможности перенести военные полигоны под землю.

Подземные полигоны для ВСУ: сколько это будет стоить и какие еще препятствия существуют

По словам военного эксперта Олега Жданова создание подземных полигонов и учебных центров связано с рядом серьезных вызовов, которые требуют значительных финансовых и временных ресурсов.

Прежде всего, Жданов отметил высокую стоимость подобных инициатив. Строительство современных военных полигонов, даже самых простых, таких как стрелковый тир на 50 метров для тренировок со стрелковым оружием, требует значительных капиталовложений. Если же речь идет о комплексных полигонах, где проводятся учения с использованием артиллерии, танков или боевых машин пехоты (БМП), расходы возрастают в разы.

"Создание таких объектов не является делом нескольких месяцев. Даже при условии стабильного финансирования, на строительство полноценного полигона может потребоваться от полугода до года, а в некоторых случаях и больше, в зависимости от сложности проекта и условий местности", — говорит Фокусу эксперт.

Одной из самых неотложных задач на сегодня, по словам эксперта, является обустройство бомбоубежищ и укрытий для военнослужащих. Эти сооружения нужны не только в местах постоянного проживания личного состава, но и в зонах проведения учений. Например, во время тренировок на полигонах, где отрабатываются боевые стрельбы или маневры, необходимо предусмотреть инженерные укрытия, которые позволят экипажам боевых машин или пехотинцам быстро укрыться в случае опасности. Такие укрытия должны защищать от кассетных боеприпасов, обломков фугасных снарядов или ударной волны. Жданов подчеркнул, что создание таких сооружений является первоочередной задачей, которая требует немедленного выполнения.

Эксперт также обратил внимание на особенности расположения военных полигонов.

"Обычно их строят на территориях, непригодных для сельскохозяйственных работ, например, на песчаных почвах, болотах или в других сложных природных условиях. Такие места выбираются из-за низкой экономической ценности земли, но это создает дополнительные трудности при строительстве. Например, мишенные поля, куда ведется огонь из артиллерии, танков или БМП, часто расположены в болотистой местности, что затрудняет их обустройство и поддержание в надлежащем состоянии. Для создания надежной инфраструктуры в таких условиях нужны дополнительные инженерные решения, что еще больше повышает расходы", — добавил Жданов.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной считает, что довольно реалистично создать подземные полигоны и учебные центр для военных. Однако это требует дополнительного времени и финансовых затрат, в частности на строительство новой подземной инфраструктуры, прежде всего увеличение количества железобетонных укрытий.

Учебные центры под землей: поможет ли это от вражеских обстрелов

Кроме вопросов инфраструктуры, Жданов коснулся другой важной проблемы — военной дисциплины. Он привел пример трагического инцидента в Гончаровском полигоне, где, по его информации, личный состав понес потери из-за пренебрежения распоряжениями по укрытию. Часть военнослужащих не пошла в укрытия, оставшись на открытой местности, что привело к гибели и ранениям. Эксперт отметил, что такие случаи свидетельствуют о необходимости усиления дисциплины и контроля со стороны командиров. Ответственность за выполнение приказов лежит не только на рядовых военных, но и на руководстве подразделений и учебных центров. Если личный состав еще не распределен по частям, ответственность за их безопасность возлагается на начальника учебного центра.

По мнению Земляного, кроме создания защитных сооружений, необходимо создание над полигонами систему противодействия вражеским дронам, которые в режиме реального времени наводят российские ракеты.

"Поэтому украинское руководство развивает беспилотную компоненту, в частности направление дронов-перехватчиков, которые являются эффективным, дешевым и потенциально массовым средством против российских разведывательных крыльев. Недавно внесены изменения в бюджет, в результате которых расходы на оборонный сектор увеличены до 412,3 млрд гривен. Из них 216 млрд гривен пойдет на закупку и производство оружия, техники, а главное — дронов. Кроме того, с 1 августа заработало новое распределение НДФЛ: 60% направляется на закупку дронов, оружия, военной техники; 30% выделяются Госспецсвязи на покупку дронов, а 10% — на нужды бригад", — подчеркнул аналитик.

По строительству укрытий, Жданов предложил поэтапный подход. На первом этапе можно создавать временные дерево-земляные сооружения, которые являются относительно дешевыми и быстрыми в возведении. Впоследствии, при наличии ресурсов, их можно заменить на более прочные железобетонные конструкции, которые обеспечат более высокий уровень защиты.

"Идея размещения целого полигона под землей является нереалистичной. В мире не существует практики создания полностью подземных учебных полигонов, поскольку это технически сложно, дорого и нецелесообразно", — подытожил эксперт.

Полигоны ВСУ: существуют ли уже защитные укрепления и подземные учебные центры в армии

Земляной утверждает, что большинство военных учебных заведений имеют собственные укрытия, также развиты укрытия на полигонах и учебных центрах.

"Существуют отдельные подземные тиры, однако это не массовое явление. В частности, невозможно перенести все практические учения под землю. Например, стрельба из гранатомета, которой обучают всех, кто получает военно-учетную специальность стрелок, невозможна в закрытых подземных тирах", — подчеркнул эксперт.

Также аналитик отмечает, что теоретические занятия могут и должны быть максимально перенесены под землю, а их строительство — масштабируемым. В частности успешные примеры подземных школ в Харькове и Запорожье.

Напомним, российские войска активизировали наступление на Покровск с севера, стремясь окружить город. На направлении сосредоточено более 100 тысяч солдат с тяжелой техникой, что создает серьезную угрозу украинской обороне и условия для масштабных штурмов.

Также Фокус писал, что над Сумами замечен новый российский дрон "Италмаз" с системой самонаведения, который в РФ называют "умным".