Вилетів на ходу: у США льотчик F-15 випадково катапультувався на злітній смузі (відео)

У Сполучених Штатах Америки стався незвичайний інцидент із винищувачем F-15D Eagle, що належить 104-му винищувальному авіакрилу Національної гвардії. Другий льотчик, який перебував на задньому сидінні кабіни, імовірно, випадково катапультувався, коли літак перебував на землі.

Курйозний випадок стався на американській авіабазі Барнс у Вестфілді, штат Массачусетс. Однак точної дати події не називають, повідомили в The War Zone.

На опублікованих у мережі кадрах видно, як над задньою частиною кабіни підіймається клуб диму, поки літак продовжує рух злітно-посадковою смугою. При цьому козирок кабіни, зірваний під час катапультування, лежить на лівому крилі F-15.

Також на відео помітно, як пілот, який катапультувався із заднього крісла, перебуває на злітній смузі поруч із парашутом, поки літак повільно продовжував рух.

Експерти зазначили, що катапультування за швидкості та висоти, близьких до нуля, пов'язане з додатковими небезпеками, але це не перший випадок, коли хтось із пілотів ненавмисно катапультувався. Хоча безумовно така подія вельми рідкісна, додали у War Zone.

Видання звернулося по офіційні коментарі до керівництва 104-го винищувального крила ВПС США, однак на момент публікації відповіді не було.

Коротко про F-15D Eagle

F-15D Eagle — двомісна модифікація легендарного американського винищувача F-15, розробленого компанією McDonnell Douglas. Машину створено для виконання навчально-бойових завдань при збереженні всіх бойових можливостей одномісного F-15C.

Друге крісло призначене для інструктора або оператора озброєння, що підвищує ефективність під час підготовки пілотів і в складних бойових операціях. Водночас заднє сидіння не обладнане органами управління бойовою авіонікою та озброєнням. Тому воно не є обов'язковим місцем екіпажу, і F-15B/D часто літають із порожніми задніми кабінами.

Західні фахівці зазначають, що незважаючи на появу винищувачів нового покоління, F-15D залишається затребуваним завдяки надійній конструкції, модернізаційному потенціалу та бездоганній репутації в повітряних боях.

Нагадаємо, наприкінці липня Пентагон опублікував знімки із зображенням винищувача F-15E Strike Eagle, що виконував патрулювання. Фото викликали бурхливу реакцію в соцмережах через сліди зносу на зовнішній поверхні літаків, де місцями помітні сліди іржі.