Вылетел на ходу: в США летчик F-15 случайно катапультировался на взлетной полосе (видео)

В Соединенных Штатах Америки произошел необычный инцидент с истребителем F-15D Eagle, принадлежащим 104-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии. Второй летчик, находившийся на заднем сиденье кабины, предположительно, случайно катапультировался, когда самолет находился на земле.

Курьезный случай произошел на американской авиабазе Барнс в Вестфилде, штат Массачусетс. Однако точная дата происшествия не называется, сообщили в The War Zone.

На опубликованных в сети кадрах видно, как над задней частью кабины поднимается клуб дыма, пока самолет продолжает движение по взлетно-посадочной полосе. При этом козырек кабины, сорванный при катапультировании, лежит на левом крыле F-15.

Также на видео заметно, как пилот, катапультировавшийся из заднего кресла, находится на взлетной полосе рядом с парашютом, пока самолет медленно продолжал движение.

Эксперты отметили, что катапультирование при скорости и высоте, близких к нулю, сопряжено с дополнительными опасностями, но это не первый случай, когда кто-то из пилотов непреднамеренно катапультировался. Хотя безусловно такое событие весьма редкое, добавили в War Zone.

Издание обратилось за официальными комментариями к руководству 104-го истребительного крыла ВВС США, однако на момент публикации ответа не последовало.

Кратко о F-15D Eagle

F-15D Eagle — двухместная модификация легендарного американского истребителя F-15, разработанного компанией McDonnell Douglas. Машина создана для выполнения учебно-боевых задач при сохранении всех боевых возможностей одноместного F-15C.

Второе кресло предназначено для инструктора или оператора вооружения, что повышает эффективность при подготовке пилотов и в сложных боевых операциях. В то же время заднее сиденье не оборудовано органами управления боевой авионикой и вооружением. Поэтому оно не является обязательным местом экипажа, и F-15B/D часто летают с пустыми задними кабинами.

Западные специалисты отмечают, что несмотря на появление истребителей нового поколения, F-15D остается востребованным благодаря надёжной конструкции, модернизационному потенциалу и безупречной репутации в воздушных боях.

Напомним, в конце июля Пентагон опубликовал снимки с изображением истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшего патрулирование. Фото вызвали бурную реакцию в соцсетях из-за следов износа на внешней поверхности самолетов, где местами заметны следы ржавчины.