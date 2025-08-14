Розстріляв мирних жителів: полоненому солдату ЗС РФ винесли вирок в Україні

21-річний військовослужбовець ЗС РФ Артем Куликов минулого року розстріляв двох мирних жителів під Куп'янськом у Харківській області. Раніше чоловік відбував вирок за розбій і крадіжки.

Після потрапляння в полон він зізнався у скоєному, але звинуватив командирів у тому, що це вони віддали такий наказ, повідомила Служба безпеки України.

Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що Куликов воював на посаді стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії РФ.

В армію він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року прямо з Нижегородської в'язниці, де відбував покарання за розбій і крадіжки.

Після нетривалої підготовки в навчальному центрі його направили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини.

Під час спроб захоплення одного із селищ Куп'янського району Куликов разом зі спільником кинув до в'язниці двох місцевих жителів, які допомагали односельцю евакуюватися із зони бойових дій.

Окупанти намагалися "вибити" з ув'язнених інформацію про місця дислокації українських бійців, але не дізнавшись нічого, Куликов зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Вони загинули на місці.

Під час допиту підозрюваний дав обвинувальні свідчення на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних жителів на тимчасово окупованих територіях України.

У результаті колегія суддів визнала Куликова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Його засудили до довічного ув'язнення.

