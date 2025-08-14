Расстрелял мирных жителей: пленному солдату ВС РФ вынесли приговор в Украине

21-летний военнослужащий ВС РФ Артем Куликов в прошлом году расстрелял двух мирных жителей под Купянском в Харьковской области. Ранее мужчина отбывал приговор за разбой и кражи.

Related video

После попадания в плен он признался в содеянном, но обвинил командиров в том, что это они отдали такой приказ, сообщила Служба безопасности Украины.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что Куликов воевал в должности стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии РФ.

В армию он мобилизовался в конце августа 2024 года прямо из Нижегородской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи.

После непродолжительной подготовки в учебном центре его направили на восточный фронт атаковать позиции украинских войск в приграничных районах Харьковщины.

Во время попыток захвата одного из поселков Купянского района Куликов вместе с сообщником бросил в тюрьму двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий.

Оккупанты пытались "выбить" из заключенных информацию о местах дислокации украинских бойцов, но не узнав ничего, Куликов со своего автомата в упор расстрелял двух мужчин. Они погибли на месте.

Во время допроса подозреваемый дал обвинительные показания на своих командиров, которые отдают приказы на убийства гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.

В результате коллегия судей признала Куликова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее Фокус писал, что пленный ветеран АТО Павел Пшеничный рассказал, как попал в ВС РФ. Мы также рассказывали, почему в соцсетях не поверили в его искренность.