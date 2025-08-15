HMMWV захистили від дронів: у ЗСУ показали броньований "хаммер" (відео)

Українські військові продовжують шукати рішення щодо додаткового захисту західної військової техніки від атак ворожих безпілотників. Одним із таких прикладів став броньований автомобіль HMMWV, захищений від загроз з боку FPV-дронів.

На каналі професійного військового Олександра Святова з'явився відеоогляд американського "хаммера", який отримав додаткові засоби захисту від ударів БПЛА.

Відеоогляд модифікації бронемашини HMMWV

За словами автора огляду, ці рішення, застосовані на HMMWV, вже довели свою ефективність на полі бою і можуть стати прикладом модернізації й інших видів техніки Сил оборони.

Деталі модифікації HMMWV

Ця машина перед модернізацією пройшла ремонт. Насамперед впадають в око додаткові металеві екрани по всьому периметру машини, причому фронтальна проєкція решітки посилена додатковими бронелистами. На ній додатково встановлено інфрачервоне підсвічування, яке необхідне для руху в нічний час доби.

На решітці також встановлено додаткові ліхтарі, які виступають і в якості габаритів транспортного засобу.

Відстань від борту машини до захисної конструкції з якісної сталі становить 40 см, що зумовлено особливостями ушкодження, яке завдає кумулятивний боєприпас. А верхня проєкція решітки розміщена від даху "хаммера" на висоті 50 см. Крім того, на даху автомобіля встановлено комплекс радіоелектронної боротьби, однак яка саме система РЕБ була інтегрована не уточнюється. Зазначається тільки, що всередині "хаммера" встановлено додаткові акумулятори, які забезпечують безперервну роботу РЕБ.

Ззаду встановлено додаткові камери огляду з інфрачервоним підсвічуванням для кращої орієнтації під час руху.

"Загальна вартість усіх робіт склала приблизно 250 тисяч гривень. З них 50 тисяч — решітка, 50 тисяч — акумулятори, системи РЕБ — близько 100 тисяч, і ще 50 тисяч — запасні тягові акумулятори для роботи машини в режимі "нон стоп". Плюс монітори, камери, дроти тощо", — пояснив Святов.

Раніше повідомлялося, що в Україні на базі знаменитого американського бронеавтомобіля HMMWV почали виробляти зенітно-ракетні комплекси. Мобільна система протиповітряної оборони отримала керовані ракети класу "повітря-повітря" P-73.

На початку липня на фронті було помічено російську 152-мм колісну самохідну артилерійську установку 2С44 "Гіацинт-К". САУ було серйозно підготовлено в плані захисту від безпілотників — особлива увага приділяється захисту ствола.