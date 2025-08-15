HMMWV защитили от дронов: в ВСУ показали бронированный "хаммер" (видео)

Украинские военные продолжают искать решения по дополнительной защите западной военной технике от атак вражеских беспилотников. Одним из таких примеров стал бронированный автомобиль HMMWV, защищенный от угроз со стороны FPV-дронов.

На канале профессионального военного Александра Святова появился видеообзор американского “хаммера”, получившего дополнительные средства защиты от ударов БПЛА.

Видеообзор модификации бронемашины HMMWV

По словам автора обзора, данные решения, примененные на HMMWV, уже доказали свою эффективность на поле боя и могут стать примером модернизации и других видов техники Сил обороны.

Детали модификации HMMWV

Данная машина перед модернизацией прошла ремонт. Прежде всего бросается в глаза дополнительные металлические экраны по всему периметру машины, причем фронтальная проекция решетки усилена дополнительными бронелистами. На ней дополнительно установлена инфракрасная подсветка, которая необходима для движения в ночное время суток.

На решетке также установлены дополнительные фонари, которые выступают и в качестве габаритов транспортного средства.

Расстояние от борта машины до защитной конструкции из качественной стали составляет 40 см, что обусловлено особенностями повреждения, наносимого кумулятивным боеприпасом. А верхняя проекция решетки размещена от крыши “хаммера” на высоте 50 см. Кроме того на крыше автомобиля установлен комплекс радиоэлектронной борьбы, однако какая именно система РЭБ была интегрирована не уточняется. Отмечается только, что внутри “хаммера” установлены дополнительные аккумуляторы, которые обеспечивают непрерывную работу РЭБ.

Сзади установлены дополнительные камеры обзора с инфракрасной подсветкой для лучшей ориентации во время движения.

“Общая стоимость всех работ составила приблизительно 250 тысяч гривен. Из них 50 тысяч — решетка, 50 тысяч — аккумуляторы, системы РЭБ — около 100 тысяч, и еще 50 тысяч — запасные тяговые аккумуляторы для работы машины в режиме “нон стоп”. Плюс мониторы, камеры, провода и т.д.”, — пояснил Святов.

