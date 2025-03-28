В Украине на базе знаменитого американского "Хамви" начали производить зенитно-ракетные комплексы

Украинский оборонный комплекс усовершенствовал внедорожник HMMWV, оставив только платформу на которую установили новую кабину и пусковую установку ракет. Мобильная система противовоздушной обороны получила управляемые ракеты класса "воздух-воздух" P-73.

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Снимки переделанного "Хамви" обнародовала 3-я отдельная штурмовая бригада, которая и получила новый украинский зенитно-ракетный комплекс.

"Старое железо — не приговор. Мы переосмыслили платформу и оставили главное — маневренность и мобильность. Авиационная ракета класса "воздух-воздух" теперь сухопутная: "выстрелил и забыл" — ракета атакует цель, ПВО меняет позицию, а наши бойцы — прикрыты", — рассказали в бригаде.

Украинский зенитно-ракетный комплекс на базе внедорожника HMMWV с ракетами P-73 Фото: 3-я ОШБр ВСУ

Авиационная ракета имеет некоторое преимущество, ведь ее не надо сопровождать, как некоторые другие ракеты ЗРК.

Это позволяет комплексу ПВО сразу изменить позицию после выстрела, чтобы не подвергать себя ответному удару.

Ракета P-73 в зависимости от варианта может захватывать цели в переднюю полусферу на расстоянии от 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) километров, в заднюю — до 300 метров.

На вооружении противовоздушной обороны в Украине на базе HMMWV также стоят комплексы AN/TWQ-1 Avenger.

Именно они недавно помогали отражать массированную атаку вражеских дронов на Киевскую область.

Украинский зенитно-ракетный комплекс на базе внедорожника HMMWV с ракетами P-73 Фото: 3-я ОШБр ВСУ

Avenger применяет относительно дешевые и распространенные ракеты от переносного зенитного ракетного комплекса FIM-92 Stinger, которые массово поставляются в Украину западными странами-партнерами.

Ракеты дают возможность наносить поражение воздушным целям на высотах до 3,8 км и дальностях до 5,5 км. Боевая машина вооружена 8 ракетами и 12,7-мм пулеметом Browning M2.

Что такое HMMWV

HMMWV — это сокращенное название полноприводного военного автомобиля: аббревиатура The High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, или "высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство". Военные США прозвали его "Хамви" (Humvee), название прижилось, а сам автомобиль стал культовым армейским символом.

"Хамви" в армии США Фото: militarytimes.com

"Хамви" находятся на вооружении американской армии с 1980-х и стали настолько популярными, что AM General выпустила гражданскую модификацию под брендом Hummer и продала права корпорации General Motors в 1999 году.

Напомним, украинская компания изготовила для Вооруженных Сил Украины симуляторы крупнокалиберных пулеметов ДШКМ. Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, эти тренажеры используют для подготовки мобильных подразделений противовоздушной обороны.