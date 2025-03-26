Для украинских бойцов создали симуляторы пулеметов ДШКМ: чем они помогут армии (видео)

Тренажер воспроизводит реальный пулемет с точностью до размеров, геометрии и взаимного расположения элементов, и предназначен для подготовки бойцов мобильных групп ПВО.

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Украинская компания "Логика" изготовила для Вооруженных Сил Украины симуляторы крупнокалиберных пулеметов ДШКМ. Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, данные тренажеры используются для подготовки мобильных подразделений противовоздушной обороны.

Обучение на симуляторах ДШКМ (смотреть с 02:00)

Симулятор ДШКМ воспроизводит реальный пулемет, установленный на кузове пикапа, с точностью до размеров, геометрии и взаимного расположения элементов. Во время обучения курсанты используют специальные очки, через которые видят смоделированную боевую обстановку, максимально приближенную к реальным условиям.

"Сценарии смоделированы на различных расстояниях, а курсанты учатся быстро менять направление огня, менять дальность на целике, правильно прицеливаться и попадать в воздушные и наземные цели", — пояснил инструктор-сержант с позывным "Жоркер".

В комплекте с симулятором поставляется автоматизированное рабочее место инструктора. Оно позволяет создавать разнообразные боевые сценарии и динамически изменять условия тренировки. При этом инструктор контролирует выполнение задач и может корректировать ситуацию в реальном времени.

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Обозреватели "Милитарного" отметили, что компания "Логика" начала работать над учебно-тренировочной продукцией еще до начала полномасштабного вторжения. Среди разработок — тренажеры для обучения на бронетехнике, авиации и системах противовоздушной обороны.

Кроме того, украинская компания Logics7 создала более 30 видов симуляторов различного вооружения, используемых для подготовки военнослужащих. В прошлом году производитель тактических симуляторов SKIFTECH представил тренажер двустороннего огневого контакта для гранатомета АГС-17.

Напомним, Минобороны Украины объявило о старте подготовки инструкторов по боевой системе DELTA в учебных центрах и высших военных учебных заведениях Сухопутных войск. Речь идет об украинской платформе ситуационной осведомленности и управления боевыми действиями, которая разработана для обеспечения обзора поля боя в режиме реального времени.