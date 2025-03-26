Для українських бійців створили симулятори кулеметів ДШКМ: чим вони допоможуть армії (відео)

Тренажер відтворює реальний кулемет з точністю до розмірів, геометрії та взаємного розташування елементів, і призначений для підготовки бійців мобільних груп ППО.

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Українська компанія "Логіка" виготовила для Збройних Сил України симулятори великокаліберних кулеметів ДШКМ. Як повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, ці тренажери використовують для підготовки мобільних підрозділів протиповітряної оборони.

Навчання на симуляторах ДШКМ (дивитися з 02:00)

Симулятор ДШКМ відтворює реальний кулемет, встановлений на кузові пікапа, з точністю до розмірів, геометрії та взаємного розташування елементів. Під час навчання курсанти використовують спеціальні окуляри, через які бачать змодельовану бойову обстановку, максимально наближену до реальних умов.

"Сценарії змодельовані на різних відстанях, а курсанти вчаться швидко змінювати напрямок вогню, змінювати дальність на цілику, правильно прицілюватися і влучати в повітряні й наземні цілі", — пояснив інструктор-сержант із позивним "Жоркер".

У комплекті з симулятором поставляється автоматизоване робоче місце інструктора. Воно дає змогу створювати різноманітні бойові сценарії та динамічно змінювати умови тренування. При цьому інструктор контролює виконання завдань і може коригувати ситуацію в реальному часі.

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Оглядачі "Мілітарного" зазначили, що компанія "Логіка" почала працювати над навчально-тренувальною продукцією ще до початку повномасштабного вторгнення. Серед розробок — тренажери для навчання на бронетехніці, авіації та системах протиповітряної оборони.

Крім того, українська компанія Logics7 створила понад 30 видів симуляторів різного озброєння, що використовуються для підготовки військовослужбовців. Минулого року виробник тактичних симуляторів SKIFTECH представив тренажер двостороннього вогневого контакту для гранатомета АГС-17.

Нагадаємо, Міноборони України оголосило про старт підготовки інструкторів з бойової системи DELTA в навчальних центрах і вищих військових навчальних закладах Сухопутних військ. Йдеться про українську платформу ситуаційної обізнаності та управління бойовими діями, яка розроблена для забезпечення огляду поля бою в режимі реального часу.